En période de crise, les travailleurs misent toujours sur la stabilité

Nous pouvons supposer que le marché du travail restera radicalement changé après le déconfinement. Parce qu'en période de grande incertitude, il y a toujours une constante : les gens misent sur la stabilité.

Peut-être faites-vous partie des 1,26 million de chômeurs temporaires ou peut-être avez-vous rejoint les rangs des télétravailleurs. Cette nouvelle réalité ne sera cependant pas la seule conséquence de la crise du coronavirus; nous pouvons supposer que le marché du travail restera radicalement changé après le déconfinement. Parce qu’en période de grande incertitude, il y a toujours une constante: les gens misent sur la stabilité.

Frank Vander Sijpe et Patrick Lootjens Respectivement directeur HR Research et directeur Innovation chez Securex

Avant la crise du coronavirus, nous avons identifié de nouvelles tendances: premièrement, faire le même travail pendant toute sa carrière est devenu une relique du passé. Nombreux sont ceux qui considèrent qu’une longue carrière au sein d’une même entreprise ne permet plus assez d’autonomie et de flexibilité. De plus, avec l’influence de la révolution numérique, les (nouvelles) compétences doivent suivre la cadence, ce qui ne s’avère pas toujours facile pour les entreprises. Vous souvenez-vous des profondes restructurations chez Proximus et ING?

Ensuite, l’attention portée au contenu du travail a également augmenté. Le travail doit avoir un sens et être en adéquation avec les objectifs personnels et les valeurs du travailleur. La loyauté est devenue secondaire. En effet, le contenu a progressivement pris le pas sur le lieu de travail ou le type d’employeur. Cela a donné lieu à l’émergence de statuts flexibles comme les freelances et à une économie de petits boulots (gig economy).

"Avec la crise, les travailleurs se sont réveillés dans un autre monde, celui de la peur et de l’incertitude." Frank Vander Sijpe et Patrick Lootjens Respectivement directeur HR Research et directeur Innovation chez Securex

Ces tendances donnent de l’oxygène au marché du travail belge, qui est traditionnellement assez figé. Plus de 90% des travailleurs belges étant sous contrat à durée indéterminée avec une prime d’ancienneté, ils n’avaient jusqu’à présent jamais été incités à changer d’emploi. Néanmoins, nous constatons que de plus en plus de travailleurs – souvent plus jeunes – ont soif de changement. Juste avant la crise, le chômage en Belgique était bas. Les entreprises n’avaient donc pas d’autre choix que de réfléchir de manière créative à des solutions flexibles pour retenir les talents, comme les plans cafétéria, i-deals et horaires flexibles. Quid maintenant?

Retour aux valeurs sûres

Lorsqu’on est touché par une grande incertitude, on retourne aux valeurs sûres. Quand on est confronté à une vulnérabilité financière de manière dure et inattendue, on se pose aussi de nombreuses questions: pourrai-je conserver mon emploi? Pourrons-nous partir en vacances cette année? Mes enfants pourront-ils retourner à l’école? Dans ce contexte, notre premier réflexe est de chercher la stabilité, notamment la sécurité financière. Les changements d’emploi, de carrière professionnelle ou de statut pourraient donc être fort limités dans les années à venir.

Avec la crise, les travailleurs se sont réveillés dans un autre monde, celui de la peur et de l’incertitude. En plus de la sécurité de l’emploi, nous constatons que de nombreuses personnes repensent leurs valeurs et objectifs personnels. Une enquête récente de l’économiste Stijn Baert (UGent) montre que la moitié des salariés interrogés indiquent qu’ils accorderont davantage d’importance à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée lorsqu’ils chercheront un nouvel emploi.