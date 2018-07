Et si Trump avait raison?

Le ver était dans le fruit

Le dollar étant la monnaie internationale par excellence, l’augmentation de la masse de dollars en circulation hors Etats-Unis était indispensable. Et comme c’est le déficit commercial américain qui permet de faire sortir les dollars des Etats-Unis, croissance mondiale et déficit américain étaient indissolublement liés! Une situation qui ne pouvait durer éternellement. Le ver était déjà dans le fruit: tôt ou tard le déficit américain devait franchir un seuil et les réserves or s’épuiser…

Car même si le sujet fait encore parfois l’objet de débats, un pays en déficit commercial arrive rarement à équilibrer son budget et se condamne à emprunter. Un pays ne pouvant pas faire faillite, les banques, elles-mêmes poussées dans le dos par les règles dites "prudentielles" se sont donc pressées au portillon pour faire crédit et pousser à l’extrême l’endettement.

Après 2007, les banques centrales ont encore appuyé sur le champignon pour relancer une économie qui avait pourtant trouvé un rythme de croisière aux alentours de 1,5%. Les pays déficitaires endettés et le secteur bancaire ont d’autant plus fait cause commune pour utiliser cette manne tombée du ciel que la concurrence mondiale et les prix du pétrole tiraient les prix, l’inflation et donc les taux d’intérêt vers le bas.