Et si nous sortions de la crise par le haut ?

Chaque jour, nous sommes des millions à guetter les commentaires des épidémiologistes disséquant les statistiques du COVID-19, avec, à la clé, une sortie future du confinement. Outre l’inconfort né de cette situation extraordinaire, nous partageons tous le désir d’être épargnés par cette crise sanitaire. Ce sentiment de survie est partagé par les individus comme par les entreprises.

S’il est encore trop tôt pour estimer l’impact du Coronavirus sur l’économie, une chose est certaine: les dégâts seront conséquents, mais variables d’une organisation à l’autre.

Voilà pour le verre à moitié vide.

Ce constat amer peut être contrebalancé par un autre, plus porteur. C’est le verre à moitié plein.

Les entreprises et leurs collaborateurs font preuve d’un niveau de résilience inouïe. Ils montrent une volonté déterminée à poursuivre le travail, parfois de manière héroïque, tout en réinventant la façon de collaborer. Cette crise illustre combien certaines entreprises parviennent à tirer leur épingle du jeu, à résister au contexte défavorable et à en user pour construire ou consolider leur réputation. À titre d’exemple, la digitalisation, dans ses aspects les plus concrets, n’avait jamais connu une accélération aussi forte et aussi rapide.

Et c’est là tout le mérite: tout aussi imprévisible et limitée dans le temps que soit cette situation, les enseignements que l’on peut en tirer sont particulièrement durables et bénéfiques.

Pointons en trois:

1. Le sens comme premier facteur de motivation

Combien de reportages ont, ces derniers jours, illustré ces entreprises qui, du jour au lendemain, se mettent à produire des visières, des masques ou encore de l’hydrogel? Du jour au lendemain, des organisations opèrent dans un secteur d’activité inexploré jusqu’alors. Et, pour ce faire, elles peuvent compter sur la mobilisation sans faille de leur personnel.

Il n’est de plus important facteur de motivation que le sens. C’est un fait certain: ce qui pouvait paraître encore anecdotique avant le coronavirus a fini de faire la démonstration du ciment qu’il pouvait constituer une fois le confinement imposé. Et pour les entreprises dont le développement est basé sur une culture interne propre appuyée sur des valeurs, une mission et une vision partagées, l’adaptation est bien plus aisée à mettre en œuvre.

Cette capacité à recourir à un socle de valeurs communes permet d’accélérer la compréhension et l’adoption de comportements nouveaux dictés par les circonstances. Elle facilite également la réorientation des activités en vue de couvrir de nouveaux besoins.

Si la situation exceptionnelle que nous traversons l’illustre de manière éclatante, il en va de même en temps normal.

Comme le démontre chaque année le Reputation Institute qui classe les entreprises selon leur réputation, ce sont celles dont le sens est sincère, ambitieux et compris par leurs collaborateurs qui occupent les premières places. Il se trouve que ces organisations figurent également au premier rang des entreprises les plus rentables.

2. Une crise se gère avant qu’elle n’ait lieu

On l’a dit: l’impact et les conséquences de l’épidémie et du confinement qui en a résulté ont surpris l’ensemble des acteurs économiques. Même si bon nombre d’organisations avaient prévu des procédures visant à garantir la continuité des opérations et pris des mesures pour informer et protéger leur personnel, l’étendue et l’impact des mesures sanitaires étaient inédits.

La situation critique actuelle est exceptionnelle et n’épargne personne. Du baume au cœur de plus d’un CEO, en quelque sorte. Il n’en est toutefois pas moins vital de contenir la crise et de s’adapter, mais aussi de saisir les opportunités qui se présentent pour pérenniser ses activités et anticiper un retour à une situation "normale", dans un monde qui aura – probablement – changé.

Cela demande une rapidité de réflexion, une capacité à se coordonner et une aptitude à communiquer ce qui est entrepris. Et les trois doivent aller de pair.

Les équipes qui y parviennent, et qui augmentent ainsi leurs chances de sortir renforcées de cette épreuve, sont celles qui ont eu l’expérience de vivre d’autres crises par le passé ou qui ont investi pour se préparer. Car oui, gérer une crise, cela s’apprend. Cela devrait s’apprendre dans toutes les entreprises. Bien loin d’une perte de temps, c’est un investissement.

3. Le CEO, cet ultime repère

Le propre d’une crise est de créer une forme d’instabilité. Cette instabilité interroge les repères habituels, les redéfinit et constitue une source d’inconfort, voire de panique, pour les entreprises, pour les membres de leur personnel et l’ensemble de leurs parties prenantes.

En ces moments agités, la figure du CEO est déterminante tant elle s’impose comme la seule source à même d’entendre, de rassurer et de tracer la voie à suivre.

La traditionnelle solitude du chef fait alors place à une sollicitude sans précédent. De patron, il doit devenir leader. Les nombreux choix à faire, les innombrables consignes à donner et les comportements à sanctionner, ce sont quelques-unes des attitudes qu’il doit adopter en temps de crise et qui ne peuvent souffrir de contestations. Adopter le ton juste au moment le plus opportun s’avère très souvent primordial dans une situation critique.

Y faire face n’est évidemment pas inné, mais nécessite au contraire une préparation adéquate lui permettant de parer à toute éventualité et de se concentrer sur l’essentiel.

Car en temps de crise, être un leader et agir en tant que tel ne relève en rien d’une option. C’est vital pour l’avenir de l’activité et de l’entreprise.

L’après se prépare maintenant.