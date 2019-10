Et vous, vous comprenez votre médecin?

Vous comprenez tout ce que vous dit votre médecin? Pour 1 Belge sur 3, c’est loin d’être évident. Cette littératie en santé dépend notamment du niveau d’éducation, de l’âge et de l’état de santé. Il est donc grand temps que les décideurs politiques, les prestataires et établissements de soins, les mutualités, etc. investissent davantage dans une éducation à la santé sur mesure.

Pour la première fois, Sciensano a réalisé dans son enquête de santé un sondage sur la littératie des Belges en matière de santé.

Xavier Brenez Directeur général de l'Union Nationale des Mutualités Libres

Six questions pour estimer si nous pouvons facilement chercher, comprendre, juger, évaluer et appliquer des informations en matière de santé. Cela fait beaucoup de verbes.

Faut-il s’étonner que la littératie en santé ne soit pas quelque chose d’évident pour de nombreuses personnes? Les chiffres de l’enquête parlent d’eux-mêmes: en 2018, 1 Belge sur 3 en savait trop peu sur la santé. De plus, les chercheurs ont constaté une littératie en santé plus limitée chez les personnes âgées et celles en moins bonne santé.

La Belgique a besoin d’un plan coordonné en littératie en matière de santé. Et de préférence rapidement.

L’enquête de Sciensano montre l’importance des chiffres pour définir les priorités de la littératie en santé et y associer des actions sur mesure pour les différents groupes cibles. La Belgique a besoin d’un plan coordonné en littératie en matière de santé. Et de préférence rapidement.

Menace pour la santé publique

Car une littératie en santé limitée représente une menace sérieuse pour notre santé publique. Elle peut entraîner un mode de vie malsain, une mauvaise observance thérapeutique, un risque accru de décès prématuré, etc. Ceci entraîne à son tour de plus grandes disparités en matière de santé et une hausse des coûts pour les patients et la sécurité sociale.

Alors qu’un citoyen bien informé et avec des connaissances en santé fera justement des choix plus sains et réfléchis. Si nous voulons combler le fossé en matière de santé, nous devons de toute urgence investir davantage dans la responsabilisation du patient avec des informations de santé sur mesure.

Chacun a un rôle à jouer à cet égard. Il appartient aux décideurs politiques d’établir un plan avec des priorités, des objectifs et des actions concrètes clairs par groupe cible.

Si nous voulons combler le fossé en matière de santé, nous devons de toute urgence investir davantage dans la responsabilisation du patient avec des informations de santé sur mesure.

Les prestataires et établissements de soins peuvent donner des conseils personnalisés aux personnes vulnérables avec une littératie en santé limitée. Pour pouvoir jouer ce rôle pleinement, ils doivent recevoir le soutien nécessaire: des outils éducatifs avec des informations compréhensibles pour leurs patients, plus d’attention aux compétences communicatives et pédagogiques pendant leur formation…

La santé à l’école

Et l’enseignement? Les bonnes habitudes acquises tôt perdurent, c’est pourquoi nous préconisons une matière distincte sur la santé à l’école.

L’éducation à la santé se trouve dans l’ADN des mutualités. Nous prenons de nombreuses initiatives pour l’accessibilité des informations de santé, mais elles sont encore trop fragmentées.

Un plan coordonné relatif à la littératie en santé permettrait aux mutualités de remplir leur rôle d’une manière encore plus ciblée.

En dispensant une éducation à la santé selon les objectifs fixés pour chaque groupe cible, en développant des outils d’information et des programmes d’accompagnement sur mesure, en soutenant les prestataires de soins avec du matériel éducatif et des outils d’aide à la décision, etc.