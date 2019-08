Être entendu avant d'être licencié

Provocations

Après plus de 15 ans de bons et loyaux services, un employé avait apposé quatre affichettes sur la porte de son bureau remettant explicitement en question l’autorité de l’employeur: " Si ton patron se tue à expliquer quelque chose, soit patient… Laisse-le mourir lentement! " ou bien " Si un tatouage peut atteindre la neutralité d’un Chef, être Noir, Gay, Petit, Gros peut atteindre aussi la neutralité d’un Chef ".

Exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation de la gravité d’une faute invoquée à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat, le tribunal décida, qu’en l’occurrence, il n’y avait pas faute grave, les faits reprochés relevant de l’humour et non pas de l’insubordination susceptible de décrédibiliser l’employeur même si ledit humour était de mauvais goût.

Le tribunal ajouta que jamais, un employeur prudent et diligent, n’aurait licencié un travailleur pour de tels faits et il décida que le licenciement était abusif. Il accorda 5.000,00 € supplémentaires à titre de dommages et intérêts.

L’audition préalable

Or, il y avait eu incontestablement une audition préalable du travailleur avant qu’il ne soit licencié mais celui-ci se plaignait de ce qu’il avait été surpris et qu’il n’avait pas été en mesure de se défendre utilement car il ignorait (c’était contesté) l’objet de la convocation.

Une faute avait donc été commise et justifiait une indemnisation distincte de celle constituée par l’octroi d’une indemnité de rupture. Certes, il n’était pas certain et même pas certain du tout, eu égard à la détermination manifeste de l’employeur que celui-ci eût changé d’avis en écoutant la défense du travailleur. Néanmoins, celui-ci avait perdu une chance de conserver son emploi et le tribunal lui accorda une indemnité correspondant à 12 semaines, période selon le tribunal durant laquelle il aurait en tout cas pu espérer voir son contrat être prolongé.