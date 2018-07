Évitons l'internet mobile à deux vitesses

Beaucoup d’utilisateurs de Proximus risquent de délaisser leurs applications au profit des sept applications privilégiées par leur opérateur.

Olivier Bonaventure, Yves Deville, Benoit Donnet

Les deux premiers sont professeurs à l'UCL et le dernier à l'ULg

Les smartphones et tablettes sont de plus en plus utilisés pour accéder à internet et les jeunes en sont très friands. Afin de les attirer sur son réseau, Proximus a annoncé une nouvelle offre tarifaire baptisée Epic. Alors que la plupart des offres mobiles en Belgique comprennent une quantité de SMS (souvent illimités), un nombre de minutes d’appels et un volume de données, Proximus a choisi de séparer les applications smartphone en deux catégories: les applications privilégiées par Proximus (Facebook, Snapchat, Twitter et Pinterest dans la formule Epic Stories à laquelle il faut ajouter Deezer, Spotify, Apple music, etc. pour la formule EPIC Beats) se partagent un volume de téléchargement annoncé comme illimité (dans les faits, il est limité à 20 GB par mois, le débit se réduisant une fois la limite atteinte); toutes les autres applications, y compris les navigateurs web, doivent se partager un volume de 3 GB par mois.

Séparer les applications de cette façon va à l’encontre de ce que l’on appelle le principe de neutralité du net. Celui-ci indique qu’un opérateur de télécommunications doit traiter de la même façon toutes les données qu’il achemine afin de garantir un accès équitable au réseau. Votre fournisseur d’électricité ne fait pas la différence entre de l’électricité qui alimente un congélateur ou une télévision. Il en va de même pour l’accès à internet. Le principe de neutralité du net est fondamental car il encourage l’innovation en permettant à toutes les applications d’utiliser le réseau de la même façon, qu’elles émanent d’un géant mondial ou d’une PME du village voisin.

Un coût identique pourtant

Ce n’est pas la première fois qu’un opérateur belge choisit d’ignorer la neutralité du net. Telenet avait par le passé ralenti certaines applications de partage de fichiers. Dans l’offre Tuttimus, Proximus propose l’accès illimité pour une application parmi cinq avec WhatsApp par défaut. L’IBPT avait été saisi du problème et avait malheureusement considéré que cette offre ne violait pas les lois belges. Cette décision a encouragé Proximus à poursuivre dans cette direction sa stratégie marketing.

Pour un opérateur mobile tel que Proximus, le coût d’acheminer des données d’une application A ou B est largement dominé par l’utilisation du réseau mobile. Le coût est quasiment identique qu’une information soit reçue de Facebook, de Wikipedia, d’un site gouvernemental ou d’une université en Argentine.

On pourrait se réjouir en se disant que la nouvelle offre de Proximus encouragera les utilisateurs à utiliser encore plus le réseau mobile. Malheureusement, cette offre crée une distorsion de la concurrence et en ciblant les jeunes, elle risque en plus de freiner l’innovation dans notre pays.

Aujourd’hui, la concurrence au niveau des applications sur smartphone se joue au niveau du temps que les utilisateurs consacrent à chaque application. L’utilisateur moyen utilise en général moins d’une dizaine d’applications de façon régulière. Grâce à leur volume illimité, les sept applications choisies par Proximus vont continuer à truster les premières places sur les smartphones belges.

Toutes ces applications sont produites par de grands acteurs américains et leur modèle économique est basé sur la collecte des données des utilisateurs. Proximus encourage donc ses utilisateurs à fournir encore plus de données à des acteurs tels que Facebook ou Twitter. En Belgique, il sera encore plus dur pour un développeur d’applications pour smartphone d’avoir une application à succès sur le marché national. C’est un signal négatif que l’on donne à nos sociétés qui développent de telles applications.

Le commerce électronique n’est pas en avance en Belgique par rapport aux autres pays. Néanmoins, de nombreux commerçants ont développé leur propre site web de commerce électronique, parfois sur les serveurs de Proximus. Cela risque de ne pas suffire. Avec la nouvelle offre, Proximus encourage ses utilisateurs à se tourner vers Facebook par défaut. Nos entreprises devront-elles acheter des publications sponsorisées sur Facebook pour parvenir à toucher les utilisateurs Proximus? Qu’en est-il des éditeurs de contenu, dont notre presse et nos télévisions, qui ont investi dans des applications smartphone? Beaucoup d’utilisateurs de Proximus risquent de délaisser leurs applications au profit des sept applications privilégiées par leur opérateur.

Au détriment des nouvelles applis

Enfin, le plus dramatique dans cette nouvelle offre tarifaire est qu’elle cible les jeunes et plus particulièrement la tranche des 18-35 ans. Cette tranche d’âge regroupe les utilisateurs les plus innovants. Ce sont eux qui ont commencé à utiliser Facebook, Snapchat, WhatsApp, Deezer, Spotify, etc. bien avant les autres. La nouvelle offre les encourage à conserver les applications les plus populaires sans en chercher de nouvelles. Ce n’est pas la bonne façon d’encourager le développement d’un internet mobile innovant dans notre pays.

Il est encore temps pour Proximus de se ressaisir et de réfléchir à des offres tarifaires qui peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux usages dans notre pays. L’application Itsme qui permet de s’identifier de façon sûre démontre qu’une collaboration entre les opérateurs, les banques et le gouvernement permet d’obtenir des solutions innovantes.