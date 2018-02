Faut-il donner un cadre légal aux crypto-devises?

La plate-forme de négoce japonaise Coinbase a reconnu il y a peu avoir été victime du vol de près de 500 millions de dollars de crypto-devises. Cet évènement illustre à merveille le paradoxe de la régulation auquel cette nouvelle forme de devises est confrontée. Si l’on souhaite impliquer les utilisateurs professionnels, on ne pourra faire l’économie d’un cadre règlementaire plus strict mais le resserrement des règlementations en Chine et en Corée du sud ces derniers mois a divisé leur valeur par deux...