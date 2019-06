Faut-il interdire ou réglementer les drones tueurs?

La loi dit très peu de choses sur l’usage des drones militaires et les textes existants n’envisagent que les drones pilotés par l’humain. Quelles seraient donc les règles applicables à l’usage de drones militaires autonomes ou " systèmes d’armes létales autonomes " (SALA) ?

Les drones tueurs sont aujourd’hui une réalité dans la plupart des grandes armées. L’opinion publique en a peur, les voyant comme les précurseurs de robots intelligents et totalement autonomes , prêts à s’affranchir du contrôle humain, à l’image d’un Terminator.

Sont visés ici de manière générale tous les robots qui pourraient prendre eux-mêmes la décision de tuer sur le champ de bataille ou à des fins de maintien de l’ordre. Le Rapporteur spécial de l’ONU les définit comme " des systèmes d’arme qui, une fois activé, permettent de sélectionner et de traiter des cibles sans intervention d’un opérateur humain ".

Débat moral

Sur un plan moral, l’usage de drones tueurs soulève des critiques virulentes de ses détracteurs . Les reproches les plus courants sont les suivants:

- Les drones tueurs seraient plus facilement rejetés par les populations. Cet argument ferait mouche. Des études ont en effet montré une acceptabilité bien moindre par les populations locales (notamment au Pakistan et en Afghanistan) dans le cas de décès causés par des drones, versus des pertes causées dans des combats "humains".

- Une guerre de drones, c’est un peu comme un jeu vidéo, menant à la déresponsabilisation des belligérants. C’est probablement l’argument le plus fort et qui doit faire réfléchir.

Débat juridique

La guerre n’est pas sans lois. Elle est codifiée, notamment la Convention de Genève et ses protocoles additionnels, ainsi que par le droit humanitaire coutumier.

Parmi les principes du droit de la guerre qui s’appliqueront à l’usage de drones tueurs: les principes de précaution, de distinction et de proportionnalité. En d’autres termes, les civils ne doivent pas être pris pour cibles d’attaques et les dommages doivent être limités dans toute la mesure du possible.