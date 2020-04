Faut-il pleurer la chute du Bel 20?

Un indice reflétant l’état de santé de l’économie devrait, a minima, intégrer le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée brute et le nombre de travailleurs de l’entreprise. À cet égard, les chercheurs et chercheuses du Gresea ont déjà fait le travail, donnant naissance à un "Bel 20 alternatif".

Le BEL 20 reflète-t-il les préoccupations des citoyens et citoyennes? Si l’indice intégrait l’opinion de la population belge (comme c’est théoriquement le cas pour le budget d’un gouvernement élu), il serait en effet important de l’alerter de la chute du BEL 20, comme on l’informe du déficit public.

"Le Bel 20 ne peut devenir un enjeu citoyen qu’à condition d’intégrer des critères plus industriels que financiers et le point de vue de tous les acteurs concernés."

Mais est-ce le cas? Le BEL 20 est-il démocratique, c’est-à-dire décidé par toutes les parties prenantes? Aujourd’hui, il est une marque protégée de la société privée Euronext; sa révision annuelle, annoncée le 11 mars dernier, est décidée par un "Steering Committee". Ce dernier est présidé par le CEO d’Euronext Bruxelles et composé notamment de trois experts externes à l’entreprise (deux universitaires et un membre de la banque d’investissement JP Morgan). Cet échantillon épuise-t-il toutes les parties prenantes? L’employé de la société révisant ses budgets afin d’intégrer l’indice n’est-il pas également concerné par le BEL 20? Et le citoyen, n’est-il pas impacté par les mouvements boursiers? Si tel était le cas, un élargissement du Steering Committee, incluant par exemple les syndicats des sociétés du BEL 20 et les pouvoirs publics, rendrait l’indice plus démocratique. Sans cette démocratisation, le BEL 20 demeurera une affaire privée d’Euronext, hors d’atteinte du citoyen. Pourquoi dès lors alarmer ce dernier de ce qui ne le regarde pas?