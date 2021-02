Fight the Future

La chronique de Giles Daoust, CEO de Daoust et Title Media

Il n’aura fallu que quelques semaines de 2021 pour nous rendre compte à quel point il s’agit d’une année « dangereuse ». Il y a quelques mois, les gouvernements du monde entier commençaient à nous détailler leurs mesures relatives à la deuxième vague de la pandémie. La carotte (voire la promesse) était que si nous étions bien sages pendant les fêtes de fin d’année, nous pouvions espérer un retour à une situation (plus) normale par la suite. Fin janvier, on se rend compte que ceci n’est nullement à l’agenda. Septembre semble être devenu un horizon officiellement avouable, soit un an et demi après le premier confinement. « Sauf si », commence-t-on à entendre… et la liste s’allonge de jour en jour.

Bref, en ce début 2021, on peut légitimement imaginer un Futur sombre, où la situation actuelle pourrait perdurer pendant de longs mois, voire des années. Je mets volontairement une majuscule à Futur, car il s’agit potentiellement d’un moment clef de l’Histoire. Pour la première fois (à l’exception des Guerres mondiales), il a été fait atteinte à la notion même de Liberté, au sens noble et fondamental du terme.

Alors que le premier confinement se justifiait pleinement, le deuxième est plus questionnable. Contrairement à mars 2020, nous disposons de vraies statistiques et d’un certain recul. Sur les 20.000 personnes décédées du Covid en Belgique, 80% avaient plus de 75 ans. Les 4.000 restantes étaient majoritairement des 65+ ou souffraient de conditions préexistantes.

Il est invraisemblable que cette statistique ne soit pas utilisée pour mettre en place des mesures ciblées visant à protéger spécifiquement les plus faibles. Je ne parle pas de la stratégie d’immunité collective, qui a montré sa défaillance dans les rares pays qui l’ont tentée. Je ne dis pas non plus que la population générale doit être 100% libre. Mais on pourrait parfaitement imaginer une approche plus granulaire, où les 75+ et personnes à risques feraient l’objet d’un confinement et de mesures d’accompagnement spécifiques (assistance, soins, livraisons de repas…) ; tandis que le reste de la population retrouverait une plus grande liberté, moyennant le respect de règles de sécurité (masques, gel, distanciation, plexi…) de sorte à désengorger les hôpitaux jusqu’à ce que le vaccin ait accompli son œuvre.

Ceci permettrait à des secteurs entiers de rouvrir (sous conditions), et à l’économie de fonctionner (pensez « jobs », pas « money »). Le contre-argument fréquemment opposé à cette idée est le principe d’égalité et de non-discrimination. Mais ce principe n’est-il pas également enfreint par les mesures actuelles, qui ciblent elles aussi des catégories spécifiques de la population, à savoir certains métiers (horeca, culturel…) et certaines classes sociales (les personnes moins favorisées souffrant beaucoup plus que la classe moyenne).

Selon les chiffres de la BNB, près de 100.000 Belges risquent de perdre leur emploi d’ici l’automne 2021 suite aux mesures Covid. Ce sont 100.000 familles dont les vies seront détruites, de manière plus ou moins durable. Sans compter les conséquences psychosociales du statut de forçat auquel nous devons nous soumettre depuis des mois: étudiants neurasthéniques, personnes en détresse suite à la perte de leur job, indépendants ruinés, employés démotivés par excès de télétravail, sans oublier les enfants qui sont témoins des difficultés de leurs parents. Non, les aides publiques n’apportent pas une réponse à tous les problèmes. Et, oui, leur coût devra un jour, d’une manière ou d’une autre, être supporté par les contribuables.

On ne peut que craindre que cette situation devienne une forme de « new normal ». Car des virus, il y en aura d’autres. Des crises aussi, de toutes sortes. Et maintenant que nous avons ouvert la porte à ces privations de notre liberté, il y a fort à parier que ce ne soit pas la dernière fois qu’on nous les impose.

Les amateurs de science-fiction savent qu’à l’origine de toute dystopie, il y a un « game changer », un « tipping point », un événement qui fait tout basculer basculer (relisez 1984 ou Le meilleur des mondes). Souvent, il s’agit d’une guerre ou une pandémie, qui amène un changement dans la mentalité humaine tout entière. Un moment où l’humanité accepte de se laisser imposer un Futur qu’elle ne souhaite pas. C’est ce qui est potentiellement en train de se passer aujourd’hui.

Ce Futur, nous ne pouvons pas le laisser se produire. Notre intelligence et notre inventivité doivent reprendre le dessus. Si des solutions complexes, granulaires, voire même technologiques doivent être mises en place pour faire face à la pandémie, nous devons nous y atteler dès à présent, au lieu de nous enliser dans des mesures « one size fits all » qui sont en train de détruire ce qui compte le plus dans notre civilisation : l’esprit humain.