Filmer la police? La CJUE est plutôt favorable

L’exception de journalisme?

- Il convient de coller aussi fortement que possible à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour rapprocher la Charte européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, "aux fins d’effectuer la mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’homme a développé une série de critères pertinents qui doivent être pris en considération, notamment la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, le mode et les circons-tances dans lesquelles les informations ont été obtenues ainsi que leur véracité (…). De même, doit être prise en considération la possibilité pour le responsable du traitement d’adopter des mesures permettant d’atténuer l’ampleur de l’ingérence dans le droit à la vie privée."