Gaz et pétrole de schiste, le superlatif de la pollution humaine

L’extraction de gaz et de pétrole de schiste est l'une des industries les plus polluantes au monde. On injecte de l’eau propre dans les couches terrestres profondes et on en retire de l’eau polluée. Le processus libère également énormément de méthane, aussi appelé " CO 2 on steroids ", car il fait partie des gaz à effet de serre les plus nocifs. Le méthane représente 20% des gaz à effet de serre libérés dans l’atmosphère. L’exploitation du pétrole et du gaz de schiste est par ailleurs extrêmement limitée dans le temps, car les gisements sont généralement épuisés après un an. Le cirque se déplace ensuite avec son matériel lourd et ses produits chimiques, laissant derrière lui un véritable désert.