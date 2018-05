Géolocalisation, vie privée et motif grave

Une entreprise décide de prévoir une géolocalisation de ses véhicules pour facturer des frais de déplacement corrects et pour éviter toutes contestations relatives à la durée des prestations de travail en clientèle. Seul l’usage professionnel de ces véhicules est concerné.

Patrice Bonbled

Consultant en droit social

Un de ses ouvriers en service est licencié pour motif grave: l’employeur lui reproche d’avoir établi un relevé écrit de prestations qui ne correspond pas aux données fournies par le système de géolocalisation. Cette différence d’heures et ces erreurs ont une "répercussion directe sur la relation commerciale et contractuelle" entre l’employeur et le client et entraînent la perte de la confiance nécessaire à la poursuite des relations de travail.

La Cour du travail de Liège (*), saisie par l’employeur qui a été condamné par le tribunal à payer une indemnité de rupture à l’ouvrier, reprend le dossier. Son arrêt est intéressant à plus d’un titre, parce qu’il détaille les exigences légales pour pouvoir invoquer un motif grave et parce qu’il examine la licéité de la preuve apportée par l’employeur, soit le relevé issu de la géolocalisation du véhicule du travailleur.

Délais et fondement

Outre le rappel de la procédure légale en cas de licenciement pour motif grave, la Cour est d’avis que la loi relative au contrat de travail n’exige pas que la lettre de rupture mentionne expressément la date de la prise de connaissance de l’événement concerné. En l’espèce, les faits sont décrits de façon précise et sont identifiables: le délai de trois jours entre la connaissance des faits et la date de la décision de rompre n’a pas été dépassé. En effet, la rupture a eu lieu au cours de ce délai qui a pris cours le jour où l’employeur a eu connaissance des relevés de prestations établis par son ouvrier.

La Cour souligne ensuite qu’une rupture pour motif grave est une sanction qui ne peut être qu’exceptionnelle et qui doit être proportionnelle aux faits invoqués. L’employeur doit donc agir avec "modération ou pondération, sans précipitation ou réaction excessive". Ainsi, un motif grave peut ne pas être reconnu comme tel si les parties avaient pu aplanir leur différend "par une mise au point, une discussion, voire un avertissement", sauf "destruction du rapport de confiance" entre elles.

Il faut aussi une "faute" définie comme la violation d’une règle "qui impose d’agir ou de s’abstenir" ou un comportement analysé comme une erreur de conduite que n’aurait pas commise une "personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances". La Cour exclut ainsi, sauf comportement volontaire et "malicieux", l’incompétence, la maladresse, la négligence, le rendement insuffisant, le résultat défectueux, l’attitude démotivée, les absences pour maladie. Mais chaque cas d’espèce doit être vérifié par le juge qui, "se substituant à l’employeur", doit vérifier si la faute empêche la poursuite immédiate et définitive du contrat de travail.

Licéité

L’arrêt constate que la preuve issue de la géolocalisation d’un véhicule ne répond à "aucune disposition spécifique" contenue dans un texte légal. Mais la loi de 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements à caractère personnel s’applique ici. Toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable est considérée comme une donnée à caractère personnel. Il faut aussi que ces données aient subi un traitement automatisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, diffusion…).

La loi impose que la personne concernée ait accès aux données la concernant, sauf si cette information a déjà été transmise selon les règles prévues, ce droit d’accès étant "fondamental", d’où les sanctions pénales en cas de non-respect de cette disposition légale puisqu’il s’agit d’une protection "fondamentale" de la personne. La personne concernée peut ainsi notamment corriger, supprimer et compléter les informations ou données reprises.

Le motif grave

Le dossier démontre que l’employeur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue par la loi relative à la protection de la vie privée pour le traitement des données issues du système de géolocalisation. L’ouvrier conteste avoir été informé. Une "note d’information" est toutefois produite, mais sans précision de date. Elle doit donc être écartée du dossier, tout comme le relevé du système de géolocalisation.

La jurisprudence "Antigone" intégrée dans le code de la procédure pénale ne s’applique pas, selon la Cour liégeoise, en matière civile relevant de l’ordre privé (soit le contrat de travail), ni à une preuve illégale (sanctionnée par la loi de 1992), par opposition à une preuve recueillie illégalement. Mais apparaît alors le relevé de la "badgeuse" du client chez qui travaillait l’ouvrier les jours concernés par ses relevés personnels, reprenant ses entrées et sorties. Ce système de mesure du temps de travail ne porte pas atteinte à sa vie privée. De plus, il avait été informé de l’identité du responsable du traitement (le client) et des finalités.

Cette preuve est donc licite et permet de comparer ces données avec les relevés individuels établis par l’ouvrier. Celui-ci fait état d’erreurs commises dans un contexte particulier de fin d’année. La Cour ne le suit pas: les différences constatées sont récurrentes et portent sur plusieurs heures complètes. L’ouvrier n’a volontairement pas fourni un relevé de prestations conforme à la réalité et n’a pas suivi les instructions de l’employeur refusant des pointages "à la fléchette". La facturation au client doit se faire sur une base de confiance qui a disparu. Cette situation confirme l’existence d’une faute grave. Le jugement est réformé.

L’introduction récente d’un Règlement général pour la protection des données (RGPD) devra permettre d’apprécier cette décision qui ne fait que confirmer la nécessité pour l’employeur d’informer son personnel, même si ce règlement ne requiert pas d’autorisation lorsqu’un traitement de données est nécessaire "à l’exécution d’une convention".