Transactions frauduleuses

Dans une série de transactions frauduleuses, les sociétés proches d’Orbán ont acheté plus de 16.000 respirateurs au nom de la Hongrie, pour quasiment 1 milliard de dollars, soit bien au-delà de nombre de lits de réanimation et de personnels médicaux susceptibles de recourir à ces respirateurs. Une analyse des données commerciales internationales révèle que c’est la Hongrie qui au sein de l’UE a dépensé le plus pour acheter des respirateurs en provenance de Chine, déboursant à une certaine période plus de 50 fois plus que l’Allemagne.

George Soros est président de Soros Fund Management, ainsi que des Open Society Foundations. Pionnier dans le secteur des fonds de couverture, il est l’auteur des ouvrages intitulés The Alchemy of Finance, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means, et plus récemment In Defense of Open Society.