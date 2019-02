Gérant de société? Vous être désormais une entreprise à part entière!

La Cour d’appel de Bruxelles a adopté une position sans équivoque selon laquelle un gérant de société est une " entreprise " au sens du Code de droit économique et peut, à ce titre, être déclaré en faillite.

Précédemment, Monsieur R. était gérant de la société FE déclarée en faillite en mars 2017. Dans le cadre des difficultés financières de cette société, Monsieur R. a été condamné à payer 80.000 € au banquier de la société, en qualité de caution et 21.000 € au curateur de faillite, en raison d’une dette due à FE.

Ne pouvant faire face à ces dettes, Monsieur R. décide de faire personnellement aveu de faillite en juillet 2018. Le tribunal de l’Entreprise du Brabant wallon a toutefois refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il n’était pas une "entreprise" au sens du Code de droit économique et ne pouvait dès lors être déclaré en faillite.

But économique propre

Pour justifier cette décision, le tribunal indique que la définition d’entreprise — personne physique ou morale qui exerce une activité professionnelle à titre d’indépendant — suppose également la poursuite d’un but économique qui lui est propre. Le tribunal estime qu’en l’espèce, Monsieur R., actif uniquement en qualité de gérant de la société, n’a ni client, ni but économique propre, de sorte qu’il n’a pas la qualité d’entreprise lui permettant d’obtenir l’ouverture d’une procédure de faillite personnelle.

La Cour d’appel de Bruxelles a réformé la décision du tribunal de l’Entreprise. La Cour indique à cette occasion qu’en exigeant que Monsieur R. poursuive un but économique propre, le tribunal impose en réalité une condition supplémentaire à la notion d’entreprise qui n’est pas visée par la loi. La Cour relève du reste que Monsieur R. fait état d’un passif personnel de plus de 100.000 € et qu’il ne dispose d’aucun actif lui permettant de réunir, à bref délai, les liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes. En conséquence, la Cour constate que les trois conditions de la faillite sont établies: entreprise dont le crédit est ébranlé, qui a cessé durablement ses paiements.