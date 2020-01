Gilles Kepel: "Qu'est-ce qui empêcherait Trump de considérer comme terroriste un chef d'État?"

Islamologue, spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel est directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’école normale supérieure de Paris. Il fait le point sur les tensions actuelles entre les États-Unis et l’Iran.

Quel votre sentiment général au sujet des tensions actuelles entre les États-Unis et l’Iran?

Vue en plein écran Le lieutenant général Soleimani. ©EPA

Le principal élément à prendre en compte, c’est l’élection présidentielle américaine. Trump a choisi de faire tuer Soleimani en appliquant un plan préparé par Mike Pompeo depuis longtemps. Les États-Unis avaient décidé de l’éliminer, car il apparaissait comme l’alternative la plus crédible à une mutation de la République islamique, d’un État théocratique à un État qui davantage nationaliste. Ce qui pouvait assurer au régime une continuité au profit d’une légère mutation.

Du reste, Soleimani a été pleuré par beaucoup de gens, y compris des opposants du Shah qui voyaient en lui le nouveau Rostam, le héros mythique iranien.

Soleimani était une alternative qui aurait restructuré un nationalisme persan impérial avec lequel il était envisageable de s’entendre pour les États-Unis, car, au fond, le vrai enjeu de la révolution islamique, c’est la prise d’otage de 1979 à l’ambassade américaine. C’est cette prise d’otages qui a changé la donne par l’affrontement direct avec Washington.

Donc, selon vous, la prise de l’ambassade américaine en 1979 représente l’événement traumatique pour les États-Unis qui pourrait expliquer la réaction américaine suite à l’attaque de leur ambassade en Irak?

Oui. C’est même un traumatisme plus important que celui du onze septembre. Le onze septembre, c’est du terrorisme. La prise de l’ambassade, c’est un État qui est un ancien client, qui s’émancipe des règles diplomatiques et prend des otages, humilie les Américains et, au passage, empêche la réélection de Jimmy Carter. Trump ne pouvait se faire "Cartérisé" et l’attaque a fourni un motif parfait par rapport à son opinion publique.

Mais, en même temps, c’est un jeu dangereux, car Trump s’est précisément fait élire sur base du retrait des troupes du Moyen-Orient…

Vue en plein écran ©AFP

Trump a été élu en 2016 grâce aux votes des familles des "boys" qui se sont engagés dans l’armée suite à l’effondrement de l’industrie dans les "Swing States", en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan. Nombre d’entre eux étaient revenus dans un sac en plastique.

Comment faire pour manifester la force des États-Unis à l’étranger sans envoyer de contingents tout en détournant l’attention de l’impeachment au sujet de l’Ukraine?

Le premier épisode a été d’éliminer Baghdadi afin de compenser le retrait des troupes en Syrie qui permettait la résurgence de Daesh. Il s’agissait d’un petit arrangement entre amis, les gendres de Trump et d’Erdogan étant les concepteurs de la Trump Tower à Istanbul.

Vue en plein écran Recep Erdogan ©Photo News

Erdogan a livré Baghdadi à Trump. Baghdadi était caché à 5 km de la frontière turque par un groupe en contact avec les services turcs. Trump a paradé et affirmé qu’il avait fait mieux qu’Obama quand celui-ci a éliminé Ben Laden. Ensuite, à destination de son électorat, il a refait la même chose avec Soleimani. Il a donc tué les deux principaux ennemis des États-Unis.

Et d’Israël…

L’Iran a fait d’Israël une cible, afin de défendre préventivement son territoire contre des attaques. Les bases du Hezbollah au Liban peuvent tirer des missiles sur l’État hébreu. Mais, aujourd’hui, cette stratégie marche moins bien.

Depuis que le Hezbollah est à la tête du Liban, Israël a prévenu: si vous nous attaquez, on vitrifie Beyrouth. Depuis, il n’y a plus de tirs depuis le Liban, tous viennent des bases iraniennes en Syrie, contrôlées par les Qods des gardiens de la révolution que dirigeait Soleimani. Pour Israël, la mort de Soleimani est plutôt une bonne chose. Aux États-Unis, ça renforce le standing de Trump dans la communauté juive, qui vote majoritairement démocrate.

L’Iran est donc dans une situation extrêmement difficile?

Le JCPOA (Ndlr: l’accord sur le nucléaire iranien) a des conséquences dramatiques pour l’Iran. En Irak, le consulat iranien a été incendié sous les cris de "Iran dehors", car les milices iraniennes détournaient une grande partie des ressources financières venant du pétrole irakien. À cela s’ajoutent les émeutes en Iran qui ont pris une ampleur nouvelle. C’est donc un moment opportun pour les États-Unis. Trump en est aujourd’hui le bénéficiaire surtout si l’impeachment est tué au Sénat. Mais il peut encore y avoir des péripéties.

C’est quand même un acte de guerre d’un genre un peu particulier…

Vue en plein écran ©EPA

Désormais, toute personne qui a un drone, dans un monde qui n’est plus régulé par grand-chose, peut tuer un chef d’État! Soleimani était tout de même le numéro 1 bis du régime iranien. C’est un précédent terrible, qui transforme le mode de fonctionnement des relations internationales tel qu’il a été défini par les Nations Unies.

Trump s’assied sur l’OTAN. Dans le cas de Baghdadi, il n’y a pas eu trop de réactions, mais, en ce qui concerne Soleimani, c’est différent. Trump affirme qu’il était un terroriste. Mais qu’est-ce qui l’empêcherait, par exemple, de considérer de la même façon un chef d’État d’Amérique du Sud, voire européen? C’est le signe avant-coureur d’une transformation en profondeur des relations internationales.

Quel impact peut avoir la destruction de l’avion ukrainien dans ce contexte?

Vue en plein écran Débris de l'avion ukrainien abattu à proximité de l'aéroport de Téhéran ©AFP

La majorité des passagers étaient iraniens. Beaucoup avaient la double nationalité irano-canadienne. Le régime est donc accusé d’avoir tué des compatriotes. S’agit-il d’une erreur ou d’un acte délibéré? Difficile à dire. On nous raconte qu’il s’agit d’un problème de communication, que le téléphone ne marchait pas… En tous les cas, ça fait désordre et obère les capacités de l’Iran à riposter.

À court terme, l’Iran n’a pas les moyens de répliquer. Théoriquement, il aurait les moyens de réagir, mais, à cause de cette histoire d’avion, le leadership iranien est coincé. Les Iraniens sont dans une position défensive par rapport à la communauté internationale puisqu’ils ne cessent de s’excuser. Comment les mêmes qui se justifient d’avoir fait une erreur peuvent-ils dans le même temps attaquer?

Pour autant, on ne peut pas entièrement fermer la porte à l’éventualité d’une réaction iranienne. Actuellement, ce qu’on observe, c’est un affaiblissement assez significatif de Téhéran. L’Iran a-t-elle encore les moyens de sa politique impériale dans la région? À ce stade, le pays a besoin du soutien russe. Dans la logique iranienne, le but est de faire échouer la réélection de Trump, mais, à Moscou, Trump est plutôt apprécié comme président puisque les Russes ont contribué à le faire élire. Du reste, Trump n’est pas anti-russe. D’ailleurs, 27% des électeurs républicains estiment qu’il faudrait s’allier avec la Russie. Cette proportion était de 0% avant son élection.

L’Europe est-elle en mesure de jouer un rôle dans cette histoire?

L’Europe est absente partout. L’Allemagne ne veut pas investir dans l’armée. Tant qu’il n’y a pas de budget de défense européen, il n’y a que la France et le Royaume-Uni, qui sont deux vraies puissances militaires. Mais ce dernier quitte l’Union européenne… Par ailleurs, pour les pays du pacte de Visegrad, le principal danger est l’ex-URSS. Quand Macron a dit que l’OTAN est en état de mort cérébrale, Donald Tusk lui a répondu qu’il n’a jamais vu les chars soviétiques dans les rues de Paris.

Le pétrole reste-t-il un enjeu fondamental?

Vue en plein écran Extraction pétrolière en Calfornie ©AFP

C’est toute la question, étant entendu que cette situation commence avec la guerre de Kippour en 1973, le choc pétrolier et ses conséquences à savoir les Saoudiens qui utilise le wahhabisme pour assurer l’allégeance du monde sunnite et les Iraniens, en 1979, avec la révolution islamique, qui font de la surenchère anti-américaine. L’aboutissement de tout ce processus, ce sera le terrorisme de Daesh.

Entre-temps, les États-Unis sont redevenus les premiers producteurs et exportateurs d’hydrocarbures grâce au schiste. Ce sont eux qui forment les prix, et non plus l’Arabie Saoudite. Ce qui signifie que le pétrole n’est plus une arme politique pour les pays arabes. Preuve: quand les Iraniens ont envoyé des missiles sur la raffinerie saoudienne d’Abqaïq, le prix du pétrole a fait un hoquet ce jour-là. Sans plus. Le baril de pétrole est à 68 dollars. Or, il doit être à 100 dollars pour que les budgets irakiens, saoudiens et iraniens, soient équilibrés.

Téhéran n’a pas de modèle alternatif à la rente pétrolière, dont il ne peut même plus tirer l’usufruit. De son côté, l’Arabie Saoudite a cherché à changer de modèle, notamment avec la privatisation d’une partie du capital de Saudi Aramco.

Pour garder un contrôle sur les prix du prix, Riyad doit se coordonner au quotidien avec Moscou, deuxième producteur mondial. Pour Poutine, la relation économique avec Mohamed Ben Salmane est donc beaucoup plus importante que la relation militaire avec l’Iran. C’est ce qu’on appelle l’"OPEP plus", sans le Qatar et Oman. Le système basé sur la rente pétrolière a donc profondément changé.

Dans ce contexte, une résurgence du djihadisme ou une renaissance de Daesh est-elle envisageable?