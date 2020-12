H/F/X: un casse-tête pour les pensions complémentaires

Si la justification de la distinction de genre devait tomber devant un tribunal, les conséquences seraient énormes: chacun pourrait alors réclamer l’application de la meilleure table de mortalité. Il sera donc indiqué d’évoluer, à terme, vers la neutralité du genre dans le 2e pilier du régime des pensions.

Une personne qui considère que son identité de genre ne correspond pas au genre indiqué sur sa carte d’identité peut le faire modifier par le biais d’une déclaration auprès de l’état civil. Il n’y a pas de traitement médical requis, seul compte le genre vécu intimement.

En 2019, la Cour Constitutionnelle a jugé que les personnes qui ne s’identifient pas homme ou femme sont discriminées, car devant faire un choix binaire ne correspondant pas à leur identité de genre. La Cour ne dit pas comment résoudre la discrimination, mais fait une suggestion: supprimer les catégories H/F ou introduire, à côté de celles-ci, une catégorie supplémentaire (X). Le ministre Van Quickenborne a déclaré y travailler. Souvent, ce débat est réduit à une question d’éthique. Cependant, pour les pensions complémentaires, la suppression des catégories H/F ou l’introduction de la catégorie X représente un casse-tête.

Différenciation des genres autorisée

Il est plus avantageux d’être un homme si l’on souhaite convertir un capital en une rente. De même, celui qui souhaite convertir une rente en capital a intérêt à être une femme, car elle est supposée bénéficier de cette rente plus longtemps.

En effet, le 2e pilier de pension peut encore utiliser, de façon structurelle, des facteurs actuariels dépendants du genre. Si l’affiliation au plan ne peut dépendre du genre, la loi autorise par contre les assureurs de groupe et les fonds de pension à se fonder sur l’espérance de vie des femmes et des hommes lorsqu’elles actualisent les prestations de pension ou convertissent des capitaux en rentes. En outre, la loi impose des tables de mortalité séparées comme limite inférieure pour ces calculs. Selon la situation, il peut être plus intéressant d’être un homme ou une femme. Par exemple, il est plus avantageux d’être un homme si l’on souhaite convertir un capital en une rente. De même, celui qui souhaite convertir une rente en capital a intérêt à être une femme, car elle est supposée bénéficier de cette rente plus longtemps.

La législation du 2e pilier de pension n’indique pas la table de mortalité qui doit être appliquée à la catégorie X ou en cas de changement de genre. D’un point de vue biométrique, l’application d’une autre table de mortalité que celle qui correspond avec le genre de naissance n’a certainement aucun sens. Le plus grand risque est que la justification de l’utilisation des tables de mortalité H/F tombe. En effet, cette justification repose sur les différences biométriques entre hommes et femmes (l’espérance de vie moyenne), alors que le genre vécu intimement n’a ici aucune influence. Celui qui change son genre d’homme à femme ne vivra pas plus longtemps, une personne non-binaire n’aura pas davantage l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes. La conception du genre du XXe siècle sur laquelle la justification de la différence de traitement se fonde (aspects biométriques) se heurte à l’interprétation contemporaine qui se fonde sur l’identité de genre (sans aspects biométriques).

Quel sort réserver aux tables de mortalité H/F?