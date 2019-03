Hervé Hasquin, itinéraire d'un anticonformiste

La sortie des mémoires d’Hervé Hasquin, la semaine dernière, n’est pas passée inaperçue et certaines oreilles ont dû siffler, tant l’ancien politique et académicien se montre sévère à l’égard de certains pontes du MR.

Cependant, l’ouvrage ne traite pas uniquement des difficultés actuelles du MR. C’est aussi et surtout le récit du cheminement politique et philosophique d’un jeune homme issu de la petite bourgeoisie carolorégienne qui, à l’âge de quinze ans, a déclaré à sa mère qu’il n’irait plus à la messe, qui est entré en maçonnerie à vingt-huit ans et qui aujourd’hui affirme – à tort ou à raison, chacun jugera – que la laïcité devrait mieux tenir compte d’une société devenue diverse.

Ayant eu un pied dans les deux sphères, l’académique et le politique, Hervé Hasquin a pu en mesurer les différences mais aussi les similitudes. "Le monde académique peut être gangrené de l’intérieur par des luttes d’intérêt qui n’ont rien à envier à celles de la politique. (…) Le ressentiment, la jalousie, l’ambition, les rivalités s’y expriment avec autant de violence, plus contenue et feutrée dans l’académique, plus frontale et franche en politique."