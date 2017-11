Il est grand temps de faire des choix positifs pour notre énergie

Selon Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, il est grand temps de faire des choix pour l'avenir du système électrique belge. Ne pas prendre de décision signifie quasi automatiquement une prolongation du nucléaire jusqu’à 4 gigawatts. C’est ce qui ressort de l’étude " Electricity Scenarios for Belgium towards 2050 " publiée hier par Elia. Le gestionnaire du réseau à haute tension souhaite alimenter le débat public en cours sur le Pacte énergétique avec des faits et des analyses. L’étude pointe les opportunités industrielles pour la Belgique mais soulève également plusieurs problématiques importantes. D'autant plus qu’il reste peu de temps pour faire des choix positifs.