Il est temps de mettre fin au blocage des propositions sur l’immigration et l’asile!

Le nouveau règlement sur l'asile et la gestion des migrations, mis sur la table, il y a déjà plus d’un an, par la Commission européenne, va dans le bon sens. Il est temps de mettre fin au blocage actuel.

En 2015, l'Union européenne a été confrontée à une situation exceptionnelle: en quelques mois seulement plus d'un million de personnes ont demandé une protection internationale. Six ans plus tard, les migrations restent l'un des défis les plus importants pour l'avenir de l'Europe.

Si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur une approche européenne commune des migrations, les États membres continueront à agir seuls, sans coordination. Il y aura de plus en plus de divisions entre les États membres et, par conséquent, le maintien ou même la création de frontières intérieures en Europe.

La crise de 2015 a clairement montré que nous devons agir collectivement et directement pour garantir le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun.

Les États membres qui ne veulent pas faire de compromis sont responsables de l'impasse politique actuelle: ils entravent les indispensables réformes.

Nouveau Pacte

Il est donc grand temps de mettre en œuvre des réformes qui renforcent le contrôle des frontières extérieures et s'attaquent aux causes de la migration illégale. Nous devons ainsi établir des procédures d'asile harmonisées rapides et équitables pour ceux qui en font la demande. En même temps, il faut mettre en œuvre une politique de retour efficace et dans la dignité pour ceux qui ne sont pas autorisés à rester dans l'Union. Enfin, un meilleur accueil des demandeurs acceptés et une meilleure protection dans les régions d'origine ne doivent pas être négligés.

C’est pourquoi la proposition de règlement sur l'asile et la gestion des migrations est un pas dans la bonne direction.

Ce règlement est au cœur du nouveau Pacte sur les migrations et l'asile. Il a été présenté par la Commission européenne il y a déjà un an. Les États membres ont été très mitigés dans leurs réactions. Cependant, pour le Parlement européen, le Pacte a le potentiel de réaliser ses ambitions. L’assemblée européenne a déjà réalisé beaucoup de travail au cours de l'année écoulée pour améliorer et renforcer la proposition.

Les événements récents aux frontières extérieures de l’Union européenne ont montré à quelle vitesse la situation peut changer.

Nous devons garantir un bon fonctionnement et une gestion durable de l'asile et des migrations, développer davantage le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres notamment en permettant à l’Union de mieux coordonner leur action. De même, les événements récents aux frontières extérieures de l’Union européenne, comme le long de la frontière avec la Biélorussie, ont montré à quelle vitesse la situation peut changer. Par conséquent, le système doit également être opérationnellement flexible et efficace pour faire face aux situations actuelles et futures.

Solidarité obligatoire, mais flexible

Nous sommes conscients qu'un appel à la relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile ne permettra pas de sortir de l'impasse politique actuelle ou de changer le statu quo. C'est pourquoi nous proposons un mécanisme de solidarité obligatoire coordonné par l’Union s’appliquant de manière flexible. Chaque État membre devra contribuer d'une manière ou d'une autre - par le biais de mesures de relocalisation, ou de parrainage de retour ou par un renforcement des capacités de gestion des demandes et des frontières.

Les mesures de renforcement des capacités ne sont pas un moyen de transférer la responsabilité, car elles visent à alléger la charge pesant sur l'État membre concerné. Ces mesures devront être élaborées au cas par cas, en tenant compte des circonstances et des besoins différents des États membres de l’Union gérant les frontières extérieures européennes.

Les États membres soumis à une pression migratoire bénéficieront d’une mise en œuvre plus rapide et plus prévisible des mesures de solidarité.

En outre, l'accent sera mis sur les contributions volontaires des États membres, démontrant leur solidarité, et un rôle plus actif leur sera confié. Les États membres soumis à une pression migratoire bénéficieront ainsi d’une mise en œuvre plus rapide et plus prévisible des mesures de solidarité.

Cependant, chaque système d’asile dépend du nombre de demandes qu'il traite. Actuellement, les deux tiers des demandes d'asile sont rejetés. Cela fait peser une charge sur les systèmes d'asile des États membres. Le nombre de retours de demandeurs d'asile déboutés n'est également pas satisfaisant. Dans ce contexte, il faut s'attaquer davantage aux causes de la migration et viser à réduire la migration illégale vers l'Union. L'asile en Europe ne peut pas être une solution permanente à toutes les injustices du monde.

Une coopération avec les pays tiers doit également couvrir tous les aspects de la migration, et l'Europe doit être prête à utiliser tous les outils disponibles - à la fois les incitations et une conditionnalité spécifique - pour atteindre les objectifs communs de gestion des migrations tant dans les pays d'origine que de transit.

Grâce à une approche pragmatique et une volonté de compromis, nous pensons qu'il est possible de parvenir à un accord qui permettra d’établir une politique d’immigration et d’asile humaine, responsable, commune et respectueuse de la dignité des demandeurs d’asile et des migrants.