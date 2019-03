Il faut arrêter l'hémorragie économique du Brexit

Le plus choquant dans le débat autour du Brexit reste la large absence des préoccupations économiques et humaines. Suite à la paralysie constante depuis 2016, l’incertitude, comme les coûts, n’ont cessé de monter.

Franklin Dehousse

Professeur à l'Université de Liège

Ancien représentant de la Belgique dans les négociations européennes

Ancien juge à la Cour de justice de l'Union européenne

Le referendum britannique sur le Brexit a eu lieu en juin 2016. Le gouvernement de Theresa May a été formé le mois suivant. Les négociations ont été lancées en mars 2017. Maintenant, 33 mois après le referendum, le parti au pouvoir n’a pas de projet précis et cohérent, le principal parti d’opposition non plus. Le Parlement n’a pas formé de majorité pour une stratégie quelconque. La polarisation n’a cessé d’augmenter dans la société. Et maintenant on propose de perpétuer cette situation en reportant encore les échéances.

Un fiasco à la responsabilité partagée

Chacun a sa part de responsabilité dans ce fiasco. Du côté britannique, avec quelques belles exceptions, la classe politique a été lamentable. La première ministre a multiplié des lignes rouges contradictoires, sans sérieuse analyse.

De nombreuses personnalités conservatrices se soucient surtout de leur réélection, et parfois de remplacer Theresa May. Le leader de l’opposition est aussi incohérent. Tous deux persistent à affirmer qu’on peut avoir une profonde coopération commerciale sans fortes contraintes institutionnelles, ce qui n’a aucun sens. L’Europe négocie avec un partenaire qui après presque trois ans n’a toujours pas défini ce qu’il voulait (ce qui est peu conforme aux exigences de bonne foi).

Du côté européen, on raconte moins de sottises, mais cela n’exclut pas les hypocrisies. "Nous avons fait tout ce que nous pouvions", disent la main sur le cœur les chefs de gouvernement. C’est faux. L’Union européenne a entamé la négociation en affirmant qu’elle négocierait d’abord un accord de sortie du Royaume-Uni sans aborder la relation future des deux parties.

Puis, elle a fait exactement le contraire, et intégré des dispositions sur le futur dans un accord sur le passé, alors qu’il n’y avait aucune nécessité de le faire à ce stade.

Ces dispositions concernent, d’une part, les frontières de l’Irlande du Nord (le fameux backstop), et d’autre part les appellations d’origine. À aucun moment, l’Union n’a expliqué ce qui différenciait ces sujets des autres. Naturellement, cela pollue toute la négociation. Le texte est juridiquement douteux, révèle une discrimination, et crée la confusion en mêlant tous les sujets dans les débats.

Dans le report du Brexit, il faut distinguer le petit report, dit technique, allant jusque fin mai ou fin juin, du grand report (de 6 à 21 mois). Le petit ne crée guère de problèmes, le grand, en revanche, en pose beaucoup.

À cet égard, on évoque d’abord l’impact de la participation du Royaume-Uni aux élections européennes. D’abord, on a déjà redistribué les sièges britanniques aux autres pays. Ensuite, cela pourrait impliquer après des mécanismes transitoires au Parlement européen. Enfin, le Brexit va devenir naturellement part intégrante de la campagne électorale, et nourrir la vague populiste. Les gouvernements européens pourraient en outre bientôt négocier tous les dossiers européens en cours avec Boris Johnson premier ministre.

Ces observations sont fondées, mais le plus choquant dans ce débat reste la large absence des préoccupations économiques et humaines.

Des coûts qui ne cessent de grimper

Suite à la paralysie constante depuis 2016, l’incertitude, comme les coûts, n’ont cessé de monter. Les entreprises (et les administrations) ont dû préparer la possible rupture entre les parties (scénario dit du "No Deal").

Au Royaume-Uni, il faut stocker massivement. Sur le continent, il faut anticiper l’apparition soudaine de contrôles douaniers à toutes les frontières britanniques. Les États frontaliers ont dû engager des milliers de personnes. Tout cela entraîne maintenant des charges considérables.

La préparation du Brexit est devenue elle-même une industrie, mais qui pèse sur toutes les autres. À ces charges, il faut encore ajouter le blocage de plus en plus prononcé des investissements et des engagements de personnel. La croissance est en baisse claire en Europe, indiquent le FMI, l’OCDE et la BCE. Le Brexit sans issue constitue l’une des causes de cette chute.

Par ailleurs, il faut rappeler que quatre millions de résidents à l’étranger, largement oubliés, vivent depuis 33 mois dans l’incertitude sur leur sort. La prolongation sans issue rapide n’impliquera pas un retour à la normale, mais une aggravation de ces dommages.

On a beaucoup critiqué, injustement, l’article 50 du traité comme mal rédigé. La limite des deux années n’a pas été inscrite par hasard. Les rédacteurs voyaient bien qu’une telle négociation allait fort déstabiliser l’Union, et qu’elle devait impérativement avoir un terme (l’auteur travaillait à l’époque avec J.L. Dehaene à la Convention de 2002).

Paralysie délétère

À cet égard, après 33 mois, l’Europe a moins besoin pour le Brexit d’une prolongation que d’un ultimatum au Parlement britannique. S’il ne parvient pas à adopter clairement et rapidement un accord et une législation pour une sortie de la crise, il n’y a aucune raison objective d’allonger cette paralysie délétère.

Prolonger la négociation au-delà de quelques semaines, c’est prolonger toutes ces pertes financières directes et indirectes, et l’incertitude humaine, avec même un très sérieux risque de les aggraver encore.

On parle des coûts du "No Deal", mais jamais de ceux-ci. Personne au Conseil européen, à commencer par M. Tusk, n’explique comment on va compenser les pertes pour les entreprises, les investissements et l’emploi. Il faudrait une raison tout à fait péremptoire, qu’on n’aperçoit pas.

Il existe un risque réel que les chefs de gouvernements, après avoir été trop virils pendant la négociation pour défendre certains intérêts sectoriels, se montrent trop mollassons à la fin pour éviter toute responsabilité, après les numéros de musculation usuels. Ce serait allumer le chauffage en été au motif qu’on l’a fermé l’hiver.