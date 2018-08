Impartialité, collégialité et motif grave

Même si la Cour de cassation a décidé que la législation n’exigeait pas qu’un employeur soit organisé pour que l’organe collégial compétent pour licencier soit informé des faits litigieux dans ce délai, celui-ci prendra cours dès que cet organe sera informé de l’existence et du contenu du dossier.

L’organe et la régularité du licenciement

Cet employé conteste la régularité de son licenciement et la compétence de l’organe qui a pris cette décision. Il fait aussi valoir qu’il avait déposé trois plaintes pour harcèlement et que son indépendance en qualité de conseiller en prévention n’a pas été respectée.

La Cour relit la loi de 1976 relative aux C.P.A.S. et relève tout d’abord que tous les membres du personnel sont recrutés et nommés par le Conseil de l’action sociale.

D’autre part, c’est le président du Conseil du centre public d’action sociale qui dirige les activités de celui-ci et qui doit veiller à " l’instruction préalable des affaires qui sont soumises au Conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux ".

Par contre, c’est le secrétaire du Conseil qui assiste, sans voix délibérative, aux réunions de celui-ci et qui est chargé de la rédaction des procès-verbaux. Il rappelle les règles de droit applicables, " mentionne les éléments de fait dont il a connaissance " et doit veiller à ce que les décisions prises contiennent " les mentions prescrites par la loi ". En outre, il instruit les affaires, dirige l’administration et est le chef du personnel. La loi précise que ses fonctions le sont " sous l’autorité du président du Conseil de l’action sociale ".