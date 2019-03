Ingrid Daubechies "Les maths sont un outil de développement massif"

La Belge Ingrid Daubechies est mathématicienne. C’est également la " mère " de l’imagerie digitale moderne. Elle vient de recevoir à Paris le prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science 2019. Discussion avec une tête bien faite, en prise directe avec les problèmes de la société.

Par CHRISTIAN DU BRULLE

JPEG-2000, vous connaissez ? C’est un des formats numériques utilisés par votre appareil photo quand vous prenez des images-souvenirs de vos vacances. C’est aussi un style de compression d’images qui tire parti d’une avancée mathématique portant sur les " ondelettes ". Un outil qui n’a presque plus de secret pour la Professeure Ingrid Daubechies.

La mathématicienne belge a consacré une bonne partie de sa vie professionnelle à travailler sur ces ondelettes. Le JPEG-2000, par exemple, c’est son bébé ! Grâce à ses travaux, la compression des images numériques (photos, images médicales, films projetés dans les cinémas) a fait un prodigieux bond en avant. Grâce aux ondelettes, en particulier celles qui s’appellent désormais les " ondelettes de Daubechies ", ces fichiers numériques peuvent être compressés à l’extrême sans perte de qualité. Ce qui signifie un gain d’espace de stockage et un gain de temps quand il s’agit de les transmettre via les réseaux.

Ondelettes " de Daubechies " ? " Ce sont les autres mathématiciens qui ont donné ce nom à ce type d’outils sur lesquels j’ai longuement travaillé ", confie, modeste, la chercheuse. Modeste, peut-être. Mais sa langue en poche : certainement pas ! Quand on discute avec Ingrid Daubechies, c’est le bonheur. Elle est sans aucun doute un puits de science, mais c’est également une femme en prise directe avec la société.

La Pre Daubechies vient d’ailleurs tout juste d’être sacrée à Paris lauréate du " Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science 2019 ". Avec ce prix, cinq femmes scientifiques, une par continent, sont mises à l’honneur chaque année par l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, et la Fondation de la multinationale active dans les cosmétiques.

Signe particulier : Ingrid Daubechies est Belge. Elle a fait ses études à Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel). Étonnamment, c’est au titre de lauréate pour… l’Amérique du Nord qu’elle s’est vue attribuer cette récompense !

"Je voulais voter aux Etats-Unis"

Je vis aux États-Unis. Je voulais donc voter aux États-Unis, ce qui n’est possible qu’en acquérant la nationalité américaine.

" Rien de surprenant ", explique-t-elle. " Je dispose de la double nationalité ". Belge et Américaine. " J’ai fait toute ma carrière aux États-Unis (Princeton et Duke University). Mes enfants sont nés aux États-Unis. Il me paraissait normal, après un moment, de disposer de la nationalité américaine. Je vis aux États-Unis. Je voulais donc voter aux États-Unis, ce qui n’est possible qu’en acquérant la nationalité américaine ".

" Ceci dit, j’ai encore beaucoup de liens avec la Belgique où je rentre plusieurs fois par an. J’entretiens des liens avec la VUB. Pendant des années j’y ai donné des cours à options. J’ai passé des semestres sabbatiques en Belgique. Depuis 2001 j’ai également lancé un concours en maths à la VUB, pour les élèves du secondaire ".

Une carrière à succès, une passion pour les maths et pour leur transmission et un engagement sociétal qui expliquent sans doute pourquoi elle a retenu l’attention du Palais royal voici quelques années.

Anoblie en 2012, cela a-t-il changé quelque chose à sa vie ? " Pas le moins du monde ", lâche la baronne Daubechies. Pourquoi avoir accepté alors ? " J’ai trouvé cela marrant. Je me suis dit, au début : pourquoi pas ? Mais au quotidien, cela n’a rien changé à ma vie. En fait, cela a surtout fait plaisir à mes parents ".

Revenons-en aux maths. Est-ce une science élitiste ? Un métier " solitaire " ? "En maths, il est toujours possible de travailler seul", analyse-t-elle. " Mais je crois que cela a toujours été très rare. Même avant internet, les chercheurs lisaient pour découvrir les avancées des collègues, comprendre dans quel sens allait la recherche, trouver l’inspiration. Aujourd’hui, les jeunes mathématiciens travaillent davantage ensemble. Je remarque qu’il y a de plus en plus d’articles scientifiques signés par plusieurs auteurs. C’est une excellente chose. Jadis, même les mathématiciens solitaires discutaient avec les autres, lors de rencontres, de colloques, de congrès. Les maths sont une aventure intellectuelle partagée. Sans doute bien plus que ce qu’on peut percevoir dans les rangs des non-mathématiciens ".

Culture du partage

Une simple connexion internet suffit pour avoir accès à la littérature mondiale sur les mathématiques.

" Il existe aujourd’hui un développement fantastique dans ce domaine grâce à cette culture de partage des idées entre mathématiciens. Un partage des idées avant même qu’elles soient publiées. Les bases de données et les archives électroniques actuelles permettent un accès aisé et large aux travaux en cours. Tout le monde y a désormais accès. Du coup, des jeunes qui travaillaient seuls, dans leur coin, dans les pays en voie de développement où on ne dispose pas nécessairement de bibliothèques, ont aussi accès aux travaux les plus récents. Ce qui était impossible auparavant. Et çà, c’est une avancée majeure ".

" Dans le domaine des mathématiques, cela signifie qu’il est aujourd’hui possible de faire une thèse en maths depuis un pays en voie de développement. Il faut bien sûr un bon directeur de thèse. Mais la chose est réaliste. Une simple connexion internet suffit pour avoir accès à la littérature mondiale. C’est moins vrai dans d’autres domaines scientifiques, où il faut disposer de laboratoires, de consommables, d’appareils sophistiqués… "

"Les maths sont une des rares disciplines où cette ouverture peut donc être un outil de développement massif. C’est fantastique ! Cela aura une influence une génération plus tard sur la formation des ingénieurs et des scientifiques dans ces pays. C’est un moteur de développement, d’émancipation. Et cela aura aussi des répercussions sur l’économie globale."