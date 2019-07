Intelligence artificielle "forte" et robots autonomes: quel régime de responsabilité?

Le développement de robots autonomes et en auto-apprentissage pose la question de leur responsabilité légale.

On se réfère souvent à deux régimes spécifiques de responsabilité pour encadrer les robots autonomes dotés d’intelligence artificielle: la responsabilité du fait des choses et le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

Le premier régime n’est pas adapté à l’hypothèse d’un robot autonome car il suppose justement un certain pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Le second régime pose également problème car un dommage peut être causé sans que le "producteur" soit responsable d’une "défectuosité" à proprement parler, le robot ne faisant qu’évoluer de manière autonome, sur un mode d’auto-apprentissage.