Intermède utopiste dans le chaos des formations gouvernementales

Il serait intéressant d’explorer, pour le futur, d’autres pistes, peut-être, voire surement, utopistes au renouvellement démocratique.

Par Serge Van Belle

Consultant indépendant et entrepreneur

À l’heure où certains tentent de pratiquer un dangereux hold-up démocratique en forçant des partenaires à embarquer "la société civile" dans les négociations gouvernementales, il pourrait être intéressant d’explorer, pour le futur, d’autres pistes, peut-être, voire sûrement, utopistes au renouvellement démocratique.

Et si la solution à la particratie pouvait se trouver dans un mode de réflexion et de représentation totalement distinct de notre "vieux" système?

Si on pensait "out of the box"? Si on faisait un parallèle entre "législature" et "projet"? Si un gouvernement devenait un "Board de Direction"; le Parlement, un Conseil d’Administration; le Sénat, un Comité de Durabilité/Éthique et les électeurs "actionnaires" de l’entreprise Belgique?

Si nous cessions simplement de voter pour des gens ou des partis? Si nous votions pour des idées et établissions nous-même les programmes et le mandat du gouvernement?

Temps 1. Avant chaque élection, réunion du "Tiers État"

Le "Tiers État"? Les gueux, quoi. Nous. La population. Les représentants de la fameuse "société civile" qui viendraient de tous les bords philosophiques ou politiques ou économiques.

Non pas une société civile choisie par un parti, mais la société civile disposant d’une forme de légitimité comme les syndicats, les membres du groupe des 10, etc. D’autres personnes que moi définiraient bien mieux ce qu’il faut entendre par société civile de manière diversifiée (car, oui, les partis sont aussi des représentants de la société civile, ils pourraient tout autant participer, nous leur ôterions juste leur monopole)

Le but? Établir des listes, non pas électorales mais de priorités, de "revendications", de sujets à solutionner durant la législature qui suit.

Comment? Il s’agirait:

• de coter les niveaux de priorité

• d’établir des spécifications qui soient "SMART": Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et définies dans le temps;

• d’orienter c’est-à-dire plutôt vers la "gauche", plutôt vers la "droite"

• de veiller au caractère délivrable de l’exercice en mettant les éléments retenus (éventuellement après plusieurs repasse et filtrage) dans un catalogue.

Temps 2: Le vote

Au moment des élections, la population voterait pour des thèmes, des sujets, des priorités, des orientations.

En effet, aujourd’hui plus personne ne lit les programmes des partis, plus personne ne sait ce qu’ils contiennent (ce qui fait qu’on leur donne parfois des mandats auxquels on ne s’attend pas vraiment. Qui prend la peine de lire les extraits de programme de 30 pages? Alors imaginer qu’on lise des programmes qui font régulièrement 700 à 800 pages…).

Or, post-élections, outre l’accord de gouvernement, il arrive que l’un ou l’autre parti au pouvoir sorte la surprise du chef de son chapeau en ayant beau jeu de dire: "nous avons reçu le mandat du peuple qui a voté pour nous, ce point est dans notre programme".

Le but de ce vote est que le programme de la législature appartienne au peuple. C’est lui qui décide de son avenir. Une élection donne un mandat à faire quelque chose, pas un mandat du type "on ouvre le buffet"!

Avec une liste délimitée de sujet, de priorités et l’orientation à prendre, on recommence à véritablement voter pour des idées, des plans, des orientations et non plus pour des personnes voir des "belles gueules sur une affiche" ou "celui qui a fait le buzz dans la vidéo youtube".

C’est la population qui reprend son avenir en main, qui définit les objectifs à atteindre par le gouvernement durant la législature. On peut aussi imaginer le même procédé sur des temps longs, des programmes appelés à s’étendre sur plusieurs législatures.

C’est le contrat que nous, citoyens, passerions avec notre Comité de Direction (le gouvernement) et qui serait contrôlé par notre Conseil d’Administration (la chambre des représentants), conseillé par des Sages en matière de durabilité et d’éthique (le Sénat).

Temps 3: Sélection (et non plus élection)

Les candidats au gouvernement, qui peuvent tout à fait aussi être des politiciens professionnels, remettent leurs CV à un organisme indépendant comme le SELOR. On sélectionne ensuite par poste ministériel les candidat(e)s les plus à même (compétences, connaissances…) de les porter à bien. Ils formeront le gouvernement.

Les candidat(e)s les plus compétents pour les contrôler, amender, débattre de la justesse d’une mesure, de ses paramètres et sa mise en œuvre formeront le Parlement.

Le Senat deviendrait une chambre de réflexion sur le long terme et vérifierait que l'on fasse de la politique "durable". . .

Le Sénat deviendrait, lui, une chambre de réflexion sur le long terme et vérifierait que l’on fasse de la politique "durable" (par exemple, obligation d’alimenter le Fonds Argenté, limitation des mesures "one shot", transition énergétique, égalité des genres etc). Il pourrait aussi avoir un rôle d’évaluation des résultats des politiques, vu que, dès le départ, nous les voulons "Smart". Nous pourrions vérifier qu’ils atteignent bien les objectifs visés et effectuer les mesures correctrices si nécessaires.

Temps 4: Législature et mise en œuvre…

Les avantages de cette formule pourraient être nombreux:

• Limitation voire fin du pouvoir des partis et des présidents de parti;

• Ré-intéressement de la population à la politique et aux thèmes qui lui sont chers;

• Tout le monde à une possibilité de participer, de devenir ministre, parlementaire ou sénateur. Les places iront aux plus compétents;

• On vote réellement pour un programme plus fort. Ce sont en effet les citoyens qui établissent programmes, thèmes et orientations;

• On évalue les politiques et leurs résultats sur base d’éléments clairs et prédéfinis.