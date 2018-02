Investissez dans les données pour réduire le nombre de victimes de la route

En Flandre, la discussion relative aux points noirs routiers qui n’ont pas encore été réglés bat son plein. Mais il reste également du pain sur la planche en Wallonie. Il est toutefois possible de réduire le nombre d’accidents de la route en investissant davantage dans les données personnelles. Des initiatives comme Mobility of the Future, un sommet interactif de deux jours axé sur le lancement d’idées créatives sur la mobilité, sont essentielles pour améliorer notre sécurité routière.

Par Luc Bontemps, Administrateur délégué de la fédération automobile Febiac

Fin 2017, nous avons appris qu’en Belgique, le nombre de tués sur les routes avait baissé de 13 %, un chiffre historiquement bas. Pourtant, le nombre de morts sur les routes belges par million d’habitants est toujours plus élevé que dans des pays comme la Suède et le Royaume-Uni et nos voisins néerlandais et allemands font aussi bien mieux que nous. Nous ne parvenons pas à faire reculer facilement ces chiffres sur notre réseau routier. Les Pays-Bas, qui connaissent une intensité de trafic similaire à la nôtre, parviennent pourtant à présenter de biens meilleurs chiffres en termes de sécurité routière. Il est nécessaire que la Belgique rattrape son retard dans ce domaine.

Nous pouvons installer davantage de radars automatiques et de passages pour piétons, mener plus de contrôles d’alcoolémie ou durcir les règles d’obtention du permis de conduire. Mais cela ne nous donne toujours aucune garantie absolue d’éviter les accidents de la route. Les radars automatiques enregistrent et verbalisent les personnes qui ont roulé trop vite. Mais dix minutes plus tard, ces mêmes personnes seront peut-être à l’origine d’un accident. Nous ne devons évidemment pas supprimer ces mesures, tout comme nous devons continuer à sensibiliser les gens à la sécurité routière, mais il est nécessaire d’oser voir plus loin.

Nous vivons en 2018, une époque à laquelle nous disposons des technologies les plus modernes, comme l’internet of things et l’intelligence artificielle, qui permettent d’améliorer la sécurité routière.

Les possibilités sont bel et bien là, pour autant que l’on fasse preuve de transparence, en veillant à respecter la vie privée. Laissons les esprits créatifs jongler avec les données et les innombrables possibilités modernes qu’elles offrent. Luc Bontemps Aministrateur délégué de la fédération automobile FEBIAC

Beaucoup de nouvelles voitures sont équipées de série de capteurs qui analysent l’environnement et réagissent si nécessaire. Les voitures sont par exemple en mesure d’évaluer la distance qui les sépare d’un autre véhicule et de freiner d’elles-mêmes quand cette distance devient trop courte à une certaine vitesse. Cela améliore la sécurité routière de ceux qui peuvent s’offrir de telles voitures, mais la technologie n’est malheureusement pas encore une norme obligatoire pour tout véhicule. Raison pour laquellei l’utilisation de cette technologie pour améliorer la sécurité des personnes qui conduisent des voitures " plus anciennes " relève du défi.

C’est pourtant possible grâce aux données que ces technologies enregistrent et sauvegardent continuellement. Nous disposons aujourd’hui de très nombreuses données qui ne sont pas exploitées de façon optimale sans qu’on ait pour autant à directement penser aux voitures autonomes. Les technologies déjà disponibles sur le marché peuvent en effet enregistrer le comportement de conduite individuel, et regrouper le comportement de conduite de différents conducteurs en vue d’analyses qui profitent à tous dans la circulation. Et cela permet d’éviter des accidents. Les données peuvent par exemple consigner où et quand différents conducteurs ont dû freiner brusquement, ou indiquer les lieux où les voitures consomment et polluent soudainement plus. Il sera alors possible d’aller vérifier sur place pour en trouver l’explication. Nous serons en mesure de dresser plus rapidement la carte des zones dangereuses et d’agir immédiatement en installant des feux tricolores et des passages pour piétons, en réalisant plus de contrôles aux heures de pointe ou en réaménageant totalement certains carrefours. De plus, les systèmes GPS peuvent avertir de ces zones dangereuses plutôt que d’uniquement suggérer de contourner les embouteillages. Nous ne devons pas attendre que des accidents se produisent pour nous attaquer à ces imperfections. Ce faisant, les points noirs routiers seront plus rapidement éliminés.

Nous pouvons également utiliser des données pour devenir de meilleurs usagers de la route. Les voitures qui consomment peu et émettent un minimum de CO2 n’ont que peu d’impact si leur propriétaire n’adapte pas sa conduite. C’est un peu comme une maison très bien isolée dans laquelle on règle le chauffage sur 25 degrés tout en laissant les fenêtres ouvertes. Une habitation “verte” sur papier, mais il en va différemment dans la pratique. Là aussi, les données peuvent informer les conducteurs sur leur comportement de conduite, leur soumettre des comparaisons avec d’autres personnes qui parcourent le même trajet ou conduisent la même voiture. Nous pouvons ainsi rectifier et modifier notre comportement de conduite. En reliant cela au thème de la sécurité, ces données peuvent faire comprendre aux fous du volant qu’ils atteindront aussi vite leur destination à une vitesse autorisée. Ces mêmes données pourraient même servir à bloquer le mode sport d’une voiture lorsqu’elle passe à proximité d’une école.