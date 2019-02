Israël est-il prêt pour un changement de leadership?

Selon tous les experts, Gantz, 59 ans, est la personne la plus susceptible de succéder à Netanyahou. Celui qui a dirigé l’armée israélienne de 2011 à 2015 a lancé sa campagne électorale avec un discours au ton jugé positivement par beaucoup d’observateurs. Depuis lors, les sondages en sa faveur ne font que grimper. Mais Gantz a encore beaucoup de chemin à faire et de nombreux pièges à éviter pour pouvoir vaincre Netanyahou le 9 avril.

Sous sa direction, Israël est devenu plus fort et moins isolé au fur et à mesure que ses initiatives diplomatiques ont conquis des alliés de l’État juif parmi les anciens ennemis du monde arabe, en Afrique et en Asie. En Europe il a créé des alliances avec les pays d’Europe de l’est et centrale.