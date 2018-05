James Tobin aurait eu 100 ans

L’idée fut reprise quelques années plus tard par le professeur allemand Paul Spahn, qui recommanda de considérer une taxe plus faible (de l’ordre de 0,01% ou un point de base) sur toutes les opérations de change – donc pas uniquement spéculatives – mais avec un taux d’imposition plus élevé sur ces dernières, lorsque les cours de change s’écartent d’une fourchette prédéterminée (ce système est qualifié de two tiers).