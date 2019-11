Jean-François Marmion: "La connerie humaine s'alourdit à mesure qu'on l'explore"

C’est l’exemple même du sujet qui a vocation à déraper. Vers l’outrancier, le mauvais goût voire, disons-le, la bêtise crasse. Mais c’est tout l’inverse. Le projet du psychologue Jean-François Marmion d’étudier la connerie sous toutes ses formes, à toutes les époques, en s’entourant d’experts issus de diverses disciplines scientifiques, est tour à tour instructif, ironique et inquiétant. Il donne en réalité le vertige. Car à mesure que cette "créature incendiaire renaissant perpétuellement de ces cendres" se dévoile, les questions surgissent. D’où vient-elle? Comment la définir? Peut-on s’en préserver? Va-t-elle encore progresser? À en croire professeur de psychologie à Harvard, Steven Pincker, qui collabore à l’ouvrage, oui, trois fois "oui"… " car il existe aujourd’hui beaucoup plus d’opportunités pour les ignorants de se rassembler. Deux phénomènes entrent en jeu: l’ascension de psychopathes narcissiques et la désinformation, le bullshit…"

Après "Psychologie de la connerie" vous analysez cette fois, avec de nombreux contributeurs, la connerie dans l’histoire. Le sujet semble inépuisable…

Pas du tout! À raison d’un livre de 400 ou 500 pages par an, j’aurai probablement fait le tour du sujet vers la fin du XXIIe siècle…

A priori on pourrait se dire qu’il s’agit d’un sujet futile mais, en réalité, il en devient vite malsain…

Exactement: la connerie humaine s’alourdit à mesure qu’on l’explore. Ne serait-ce que parce que l’analyse de celle des autres nous pousse à nous interroger sur la nôtre. Et là, si on est sincère, on rigole moins… Pour les historiens, on pourrait croire que la connerie se résume à des décisions politiques malencontreuses, des croyances obsolètes, une espèce de bêtisier sympathique. En réalité, elle va bien au-delà: elle sous-tend ce que nous percevons aujourd’hui comme des abominations, comme le colonialisme ou l’esclavage, mais que certains des esprits les plus éminents de leur temps défendaient de bonne foi comme la meilleure option possible. Jusqu’à des dates très récentes à l’échelle historique, quasiment personne ne se souciait en effet d’imaginer un monde sans femmes soumises, sans guerres, sans esclaves, sans bûchers, sans croyances dévastatrices. En un mot, sans une fraction de l’humanité s’arrogeant le droit de violenter autrui, souvent au nom d’une conception supérieure de l’ordre et de la morale. Il va sans dire que nous n’en sommes pas tout à fait sortis…

Cette connerie est-elle un marqueur de notre société actuelle?

Certainement, et pourtant, ne nous flagellons pas trop car c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que le sexisme, le racisme, l’homophobie, la violence, les abus sexuels, et même la pollution sont officiellement dénoncés. Ce n’est pas rien! Pour beaucoup de nos ancêtres, notre société serait une utopie…

Est-ce qu’elle progresse ou est-ce qu’elle est simplement plus visible du fait qu’elle se propage plus vite notamment grâce aux réseaux sociaux?

De tout temps, des gens instruits ont écrit que la connerie atteignait désormais son paroxysme et qu’elle nous menait au bord du gouffre. Au XVIIIe siècle, des esprits chagrins accusaient le théâtre d’encourager massivement la connerie avec ses simulacres, sa légèreté, son encouragement aux mauvaises mœurs dans la salle ou les coulisses. Les comédiens étaient excommuniés! Au XIXe siècle, on accusait les romans de pervertir la jeunesse en imprégnant de chimères la tête des jeunes gens, et plus particulièrement des femmes. Il y a 60 ans, c’était le rock’n’roll, une "musique de nègres", qui devait entraîner la société à la décadence. Puis la télévision fut accusée de tous les maux. Aujourd’hui, c’est le tour des réseaux sociaux. Évidemment, n’importe qui peut y lancer une énorme connerie qui va faire boule de neige. Mais beaucoup d’internautes postent aussi des contributions constructives, nuancées, fédératrices: le problème est que nous prêtons davantage attention à ce qui nous met en colère et nous fait réagir de façon binaire. La connerie n’éclipse le reste que si nous le voulons bien.

Cette connerie, pour la définir un peu, c’est quoi au juste?

Une persistance agressive et satisfaite dans l’erreur? Un jugement lapidaire sans savoir ni se soucier de savoir? Une définition unique et définitive sur un tel sujet ne serait qu’une connerie de plus. Qualifier quelqu’un de con relève en tout cas d’une appréciation éminemment subjective. Après tout, le con, c’est avant tout celui qui a le mauvais goût de ne pas être aussi bien que moi, ce qui est un peu con de ma part, non?

Y a-t-il des nuances entre les types de conneries?

Une nuance essentielle à mes yeux est celle du préjudice commis à autrui. Il existe des associations de platistes, c’est-à-dire de passionnés qui vouent leur vie à essayer de nous convaincre que la Terre est plate. Ils passent pour des cons, ils le savent et ils passent outre, mais ils ne font de mal à personne. Les "sales cons" qui frappent leur femme et leurs enfants, humilient leurs collègues, vous mettent sciemment en danger sur la route ou déclenchent une guerre de convenance une fois qu’ils arrivent au pouvoir, sont tout de même d’un autre acabit.

On se rend compte que la connerie est présente de tout temps. Elle a donc toujours existé?

Plusieurs contributeurs suggèrent que les choses se sont sérieusement gâtées au néolithique, voici 10.000 ans, avec la sédentarisation, l’agriculture, puis la production d’excédents et leurs corollaires que sont les inégalités massives, les chefs autoproclamés, les violences collectives. Le ver était dans le fruit, mais la connerie a sans doute franchi plusieurs étapes décisives à cette période. C’est aussi une hypothèse étayée par des traces archéologiques solides.

Plusieurs contributeurs mettent en avant le fait que les dirigeants sont souvent "cons" quelles que soient les époques. Le pouvoir rend-il con?

Selon Robert Sutton, professeur de management à Stanford, plutôt que de rendre plus ou moins con, le pouvoir exacerbe la connerie en faisant voler en éclats le vernis de civilité de celui qui gagne en puissance. D’autant plus que le pouvoir s’accompagne d’insomnies, de décisions précipitées et de flatteurs. On peut penser qu’il attire des gens pas toujours équilibrés qui se croient tellement futés qu’ils se doivent de diriger les autres, ou les sauver. Mais n’oublions pas que dans notre société, le premier pouvoir, c’est de voter! Si je refuse de l’exercer ou si je vote pour quelqu’un de dangereux, je prends le risque de participer à la consécration d’un connard de haute volée… et qui n’éprouvera que du mépris pour moi.

Astrologie, superstitions, coutumes, idéologies voire, diront les plus taquins, les religions… vous évoquez la crédulité comme l’un des terreaux de l’accomplissement de la connerie…

Oui, mais en étant franchement plus taquin, on pourrait rappeler que certaines conneries spectaculaires ont été accomplies aussi au nom du rationalisme le plus déterminé. Particulièrement au XIXe siècle, où le positivisme et le scientisme ont fait le lit du racisme biologique et de l’eugénisme. Et je connais des athées dont l’intransigeance triomphante tutoie dangereusement une certaine connerie. À mon avis, la connerie ne commence pas avec la croyance, mais avec le prosélytisme forcé.

Y a-t-il un risque que la société ne finisse par se scinder avec d’un côté des lettrés, des gens qui s’instruisent, développent encore leur esprit critique et de l’autre une masse qui aurait tendance à se crétiniser?

L’instruction n’est malheureusement pas un rempart infaillible contre la connerie. Certains dirigeants nazis étaient très cultivés… Sans aller jusqu’à de tels extrêmes, on voit déjà dans Aristophane et Molière des sots plus instruits que la moyenne, mais tellement boursouflés de pédanterie que leur savoir mal digéré fait pâle figure auprès du sens commun imputé au petit peuple, c’est-à-dire à la masse… Entre un Trissotin moderne qui court les plateaux de télé pour ne rien dire et ses téléspectateurs avachis qui le trouvent nul mais le regardent quand même, qui est le plus à plaindre? Le match s’annonce serré!

Quand l’hisitorien Paul Veyne écrit que la connerie est le moteur fondamental de l’histoire humaine il parle moins de défaut d’intelligence et d’ignorance que de prétention; prétention de celui qui ne s’y connaît pas mais veut avoir son mot à dire… L’orgueil, donc, source de connerie?

L’une des sources, oui, bien souvent. On le trouve dénoncé dans l’hubris, la démesure selon les Grecs, mais aussi dans les téméraires que le Moyen âge pourfend lorsqu’ils prétendent sortir de leur condition pour défier la Roue de fortune… avant qu’elle ne les broie. L’orgueil démesuré des peuples, le nationalisme, les fait dégringoler eux aussi en bas du piédestal, et brutalement.

Question existentielle: notre connerie risque-t-elle de nous perdre au regard des défis auxquels nous faisons face?

L’écrivain George Marshall explique très bien comment, en théorie, nous sommes assez intelligents pour prendre conscience de la menace climatique et agir en conséquence. Hélas, en pratique, le danger reste trop abstrait, inhabituel, irréaliste. Il n’y a pas de méchant dans cette histoire de réchauffement, pas de date précise, et nous pensons que, qui que nous soyons, nous ne figurerons pas parmi les victimes les plus immédiates, ni les plus frappées. On sait que le bateau coule, mais on se dit qu’on trouvera toujours un canot de sauvetage. Ceci dit, le désespoir ou le fatalisme serait une connerie supplémentaire qui accélérerait toutes les autres.