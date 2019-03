Jean-Louis Servan-Schreiber "Nos successeurs inventeront un monde plus solidaire"

"Après 80 ans, on joue les prolongations. J’apprends à vivre chaque instant comme un cadeau de plus du destin", affirme Jean-Louis Servan-Schreiber dans son nouveau livre "80 ans, un certain âge". Un ouvrage qui fait logiquement suite à celui de 1978 "A mi-vie" où il évoquait la crise de la quarantaine. JLSS a repris, dans leur texte d’origine, un certain nombre de chapitres du livre de 1978 et les a ensuite revisités quatre décennies plus tard.

Jean-Paul Bombaerts

Quel est le secret de votre forme exceptionnelle pour un homme de 80 ans? La gym, les régimes alimentaires ou tout simplement la chance?

Je fais attention à ce que je mange, je pratique de la gymnastique de manière régulière et soutenue. Et puis, il y a les progrès stupéfiants de la médecine. À notre âge, nos prédécesseurs étaient déjà morts depuis longtemps. Mais quels que soient les efforts que l’on fasse, le facteur chance intervient toujours pour une large part.

Vous visez le cap des 100 ans, comme Aznavour?

Certainement pas, même si on ne peut pas exclure l’hypothèse, puisque l’aîné de mes cousins vient de décéder à l’âge de 100 ans. Le véritable objectif, c’est de vivre en bon état le plus longtemps possible. Je préfère mourir jeune et en bon état que de mourir vieux et décrépi.

Vous affirmez pouvoir mieux profiter aujourd’hui des choses du quotidien qu’auparavant.

À mon âge, on n’est plus accaparé par un rôle social intense. Une fois détaché de ces responsabilités et de ces contingences, on apprécie mieux les choses simples. Et je dois dire que c’est très agréable.

L’establishment dont vous faisiez partie ne vous manque-t-il pas un peu?

Faire partie de l’establishment implique qu’on devra en sortir un jour ou l’autre. J’en ai vu des déclassements au sein de ce groupe convoité… Les plus brutaux sont les défaites électorales et les destitutions de grands managers par leurs actionnaires. Pour éviter de tomber de haut, mieux vaut être un petit patron qu’un grand manager. En 1992, au Groupe Expansion, j’ai pris cette leçon de plein fouet pour avoir omis de suivre l’avis d’un grand banquier et ami.

Que vous avait-il alors manqué?

J’ai poursuivi des acquisitions jusqu’à ce que l’endettement me rende vulnérable au moindre retournement de conjoncture. Lequel n’a pas manqué de se produire un jour. Pour jouer à ce jeu, il me manquait la virtuosité financière, dont sont doués tous les grands prédateurs d’entreprise. Ma naïveté fut de croire qu’il suffit qu’un produit soit de qualité pour que le succès vienne. Qualité indispensable, mais pas suffisante. La sortie de l’establishment est un indispensable apprentissage de la modestie: se rappeler que l’on n’est qu’un huit milliardième de notre espèce, dont tous les autres se passeront sans dommage.

Que disent les gilets jaunes sur l’état de la France? La France va-t-elle si mal que cela?

Ce sont des gens qui sont moins privilégiés que moi, mais il faut aussi relativiser le phénomène. Les gilets jaunes, ce sont au mieux 7% de la population française. La France va bien. Ce qui ne va pas, ce sont les écarts de patrimoine et de niveaux de vie qui sont en augmentation. Encore que ces écarts augmentent moins vite en France qu’ailleurs. Et pourtant, si ça craque de partout, c’est parce qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait pour conserver une certaine décence dans les écarts entre les différentes couches de la population.

La domination de l’argent constitue une menace morale pour notre jeunesse qui n’a que ça comme horizon.

Pensez-vous que les choses étaient mieux avant les réseaux sociaux?

Non. Dans l’ensemble, les réseaux sociaux ont apporté de nouveaux moyens de communication et d’expression de soi. Les addicts sont les mêmes que ceux qui mangent trop.

Vous n’avez jamais été tenté par la politique?

J’ai été tenté par la politique, par réflexe familial, mais je n’y suis pas allé, car j’avais compris que je perdrais ma liberté d’expression. De plus, c’est un métier ingrat. Elle est loin l’époque où l’homme politique gardait un certain prestige. On ne les admire plus, on ne leur fait plus confiance. Pour ma part, je suis au contraire devenu plus indulgent à l’égard de nos élus. Leurs majorités sont le plus souvent étriquées et les finances qu’ils doivent gérer faméliques. Ils sont donc condamnés à bricoler, louvoyer, accepter des compromis.

Il reste le pouvoir quand même…

Comme patron de presse, j’ai eu l’impression de disposer d’un pouvoir plus simple, plus complet et plus stable qu’en politique. Je pouvais décider seul, entouré de collaborateurs et sans adversaires politiques, seulement des concurrents. Je n’ai même pas été totalement dépourvu d’influence sur l’opinion d’une petite partie de mes contemporains. Le tout sans devoir renoncer à mes week-ends ni à mes vacances.

Comment voyez-vous évoluer la presse écrite, qui a quand même été toute votre vie?

Depuis le début de ce siècle, je suis fasciné par cette révolution de l’information d’une ampleur plus globale et plus immédiate que l’invention de l’imprimerie. Le passage de la presse écrite à l’information électronique, de cette industrie lourde au virtuel portatif, a décuplé le rôle des médias, un rôle probablement exagéré mais toujours indispensable. Pendant la campagne présidentielle de 2016, on a vu combien les scoops de deux médias écrits, l’un papier, "Le Canard enchaîné", l’autre numérique, "Mediapart", avaient bouleversé les prévisions politiques. Les technologies ont changé, mais le rôle du quatrième pouvoir demeure: traquer le secret qui assure l’impunité à tant d’atteintes aux libertés ou à l’honnêteté.

Vous approuvez les écoliers qui font la grève des cours pour aller manifester pour le climat?

Je les encourage à poursuivre leur mouvement. Si eux ne le font pas, qui va le faire? La manière dont les puissances politiques et surtout financières traitent le climat est consternante. Toutes les ambitions affichées jusqu’ici n’ont pas été suivies d’effet. À cet égard, je mise beaucoup sur les Chinois, non seulement parce qu’ils sont très nombreux mais surtout parce qu’ils sont en train de s’asphyxier. Ils agiront de façon plus énergique que c’est le cas chez nous. D’autre part, nous avons encore beaucoup de forêts, ce qui rend le problème moins aigu que chez eux.

Vous posez la question dans votre livre: l’humanité survivra-t-elle? Est-ce à dire que vous êtes pessimiste pour vos enfants et petits-enfants?

Je suis assez pessimiste sur leurs futures conditions de vie. Les problèmes environnementaux rendront leur existence plus difficile que la mienne. Cela dit, l’humanité a traversé des crises pires et on a toujours trouvé des solutions. Mais parfois, celles-ci interviennent un peu tard et alors on le paie cher.

Comment imaginez-vous le monde de demain?

Si je fais un rêve optimiste, je vois le monde dans cent ans peuplé d’une gigantesque classe moyenne. Elle sera nourrie, logée et bénéficiera des prodiges de l’intelligence artificielle, qui anticipera ses désirs et lui proposera tout au meilleur prix. Par contre, je reconnais avoir du mal à imaginer comment une société sous emprise techno-financière peut aussi contribuer à propager des valeurs humanistes et un minimum de dimension spirituelle. Mon optimisme m’incline en même temps à penser que nos successeurs, eux, inventeront un monde plus solidaire, dont la technologie permettra de propager les idéaux dans chaque foyer.

À 80 ans, la mort est-elle une source d’angoisse?

Pas plus qu’avant. Elle se rapproche et demande dès lors d’être apprivoisée. Tant qu’on reste plus ou moins en bon état, on peut s’accoutumer au fait que le corps diminue et on peut s’accoutumer à la mort.

Qu’est-ce que vous envisagez après la mort?

Rien du tout. J’aimerais croire à quelque chose, mais je n’y parviens pas. Disons plutôt que rien ne m’y incite. La croyance dans l’au-delà, c’est se bercer d’illusions. Il faut rentrer dans un jeu que je n’arrive pas à pratiquer. Je suis sans doute trop réaliste pour cela…

"80 ans, un certain âge", Jean-Louis Servan-Schreiber, éditions Albin Michel, 250 pages, 18 euros.

CV Express

- Naissance en 1937, à Paris.

- Il débute sa carrière en 1960 au journal "Les Echos", fondé par son père Émile Servan-Schreiber.

- Il lance en 1967 le Groupe Expansion.

- En 1982, JLSS crée Radio Classique.

- Auteur d’une vingtaine d’ouvrages.