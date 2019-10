Joseph Stiglitz "L'abus de pouvoir de Trump est manifeste"

Joseph Stiglitz, ancien prix Nobel d’Économie et professeur à l’université Columbia à New York, revient dans son dernier ouvrage * sur les maux dont souffrent les Etats-Unis, à commencer par la guerre commerciale avec la Chine qui, selon lui, se trompe de cible et met à mal la crédibilité du pays face à ses principaux partenaires commerciaux. Il s’inquiète aussi de la dérive de son pays qui s’éloigne des standards de la démocratie.

Vous dénoncez la mondialisation qui n’a servi que les grandes entreprises au détriment des travailleurs. Mais Donald Trump dénonce lui aussi la mondialisation. Vous n’utilisez donc pas le même terme?

L’agenda néolibéral a conféré un pouvoir grandissant aux marchés et engendré une diminution du pouvoir d’achat des travailleurs. La mondialisation est une composante de ce changement qui va, en réalité, beaucoup plus loin. Les changements de réglementations et la structure de l’économie ont aussi contribué à la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs.

Le renforcement des marchés tient à la structure de l’économie et au développement de la technologie, mais aussi au changement de réglementations, dont l’entrée en vigueur, aux Etats-Unis, fut inadéquate.

Il faut y répondre en réécrivant les règles de l’économie de façon à rééquilibrer l’économie en faveur du travailleur, par une protection sociale plus importante, et en adaptant les règles de concurrence à la réalité des nouvelles sociétés de technologie comme les FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Alphabet).

Il faut aussi réformer le système des taxes car, par exemple, les FAANG ne paient pas d’impôts. La mondialisation a ouvert les portes aux multinationales et aux personnes fortunées pour qu’elles puissent éviter l’impôt. Il faut un nouveau régime fiscal qui inclut une taxation progressive de la fortune. Il faut également revoir les dépenses de l’État, en particulier pour l’innovation et la recherche, qui sont la clé de la croissance économique.

Beaucoup de nouvelles idées ont surgi de la recherche financée par le gouvernement, comme la découverte de l’ADN et l’internet. Or, on a coupé dans ces dépenses. On observe aussi des lacunes dans nos infrastructures. Il faut que la croissance devienne équitable et permette à la classe moyenne d’accéder à des soins de santé et à l’éducation. Aux Etats-Unis, les étudiants doivent énormément s’endetter pour avoir accès à une éducation.

Comment rendre accessible les soins de santé aux Etats-Unis?

On doit d’abord reconnaître à chacun le droit d’accéder à des soins de santé adéquats. En Europe, c’est le cas. Les Etats-Unis sont le seul pays de l’OCDE à ne pas garantir ce droit. Les sociétés pharmaceutiques y pratiquent n’importe quel prix car elles ont le monopole. Nos règles stipulent en effet que si vous obtenez un monopole légitimement, vous pouvez demander n’importe quel prix.

Les règles européennes instaurent le principe d’abus de pouvoir de monopole. Pas aux Etats-Unis. Selon moi, les règles européennes en matière de monopole constituent le cadre adéquat.

Vous parlez aussi du problème des brevets qui faussent la concurrence et favorisent les monopoles. Il faut revoir les octrois de brevets?

Certains abus de monopoles n’ont rien à voir avec les brevets. Par exemple, dans le secteur pharmaceutique, des vieux médicaments ne sont produits que par une seule firme. Des cas d’abus de monopole ont eu lieu avec le prix de ces vieux médicaments. La réglementation doit assurer que la production reste propre et sûre, mais elle donne de fait un pouvoir de monopole car elle assure qu’un nouveau concurrent ne peut pas surgir d’un coup.

Il existe aussi des abus de monopole qui proviennent des brevets. Les lois doivent protéger les brevets, mais il faut éviter que ceux-ci amènent à des abus de monopole, que les brevets donnent le droit à une société de pratiquer des prix excessifs.

Faut-il démanteler les grandes sociétés, comme l’avait suggéré Donald Trump en ciblant Amazon ou du moins tenter d’en limiter l’influence?

Il faut éviter des pratiques anticoncurrentielles comme celles de Google dans le domaine de la publicité. Amazon est également engagé dans des pratiques anticoncurrentielles. Mais le monde actuel est plus compliqué que dans les années 60, au moment où la Standard Oil a été démantelée.

Dans certains cas, il est possible de démanteler les sociétés. On n’aurait ainsi jamais dû permettre à Facebook de racheter Instagram et WhatsApp. Toutefois, même en démantelant Facebook, l’influence du réseau social resterait. Il faut mettre en place des contrôles sur la vie privée et l’usage des données.

Cette nouvelle industrie est tellement compliquée qu’il faut penser à démanteler quand on peut mais aussi veiller à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles, en particulier s’agissant des abus liés aux données privées.

On doit se rappeler aussi que ces nouvelles sociétés technologiques disposent d’un avantage sur les anciennes sociétés technologiques: elles ne paient pas de taxes. Cela crée un déséquilibre sur le marché. À cet égard, les taxes digitales, adoptées par la France, vont dans le bon sens. Il n’y a rien d’anti-américain à taxer ces sociétés. Parce que si ces sociétés ne paient pas leur juste part, les autres doivent payer plus. Il est donc nécessaire de s’assurer globalement qu’elles s’acquittent d’un impôt.

Mais alors, les sociétés technologiques chinoises ne vont-elles pas profiter du cadre fiscal plus strict imposé à leurs rivales américaines?

Non, car si elles opèrent en Europe ou aux Etats-Unis, elles doivent être soumises au même régime réglementaire.

La Chine ne dispose toutefois pas de règles concernant la vie privée. Se pose alors le problème du traitement des données. Si l’on juge que cela leur procure un avantage, alors les Etats-Unis et l’Europe doivent se demander comment l’éliminer.

Par exemple, si l’Europe estime que les Etats-Unis et la Chine n’imposent pas des taxes ou une réglementation sur le carbone, elle devra imposer un impôt qui dépasse le cadre de ses frontières. Concernant le respect de la vie privée, cela devrait aller dans le même sens. Cela doit faire partie des discussions entre États.

Actuellement, dans le contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et le reste du monde, de telles discussions peuvent-elles avoir lieu sereinement?

Je suis très déçu par cette guerre commerciale. On doit être capables de discuter de sujets importants avec la Chine, mais la guerre commerciale lancée par Donald Trump se focalise sur les mauvais sujets. Par exemple, il accuse la Chine de manipuler sa devise. Il y a quelques années, on aurait effectivement pu débattre de cette question. Aujourd’hui, plus aucun économiste ne croit que la Chine s’est engagée à manipuler sur sa monnaie, si ce n’est de la laisser grimper.

Le président américain se focalise aussi sur le secteur automobile jugé comme étant un sujet de sécurité nationale. En imposant des droits de douane sur les automobiles importées au motif de préserver la sécurité nationale, Donald Trump pourrait alors très bien imposer des droits de douane sur presque tout. Ce faisant, il met à mal le régime commercial mondial. Les Etats-Unis commencent à perdre leur crédibilité en Chine et en Europe.

Donc, cette guerre commerciale est dommageable pour les Etats-Unis?

À long terme, elle est dommageable. Les Etats-Unis sont devenus un partenaire commercial non fiable. Les dommages s’inscrivent sur le long terme. Car même en élisant un président démocrate, les Etats-Unis resteront perçus négativement car le pays semble ne plus respecter les règles de droit.

Le président paraît pouvoir abroger des traités à lui tout seul. Le Congrès républicain ne le contrôle pas alors que sous la règle de droit, cela devrait être le cas. L’abus de pouvoir est manifeste. On pourrait toutefois réparer certains dommages si le prochain président élu est démocrate. De fait, il est fort probable que l’on passe des lois pour réduire le pouvoir du président. Les discussions autour de la restauration de la démocratie sont intenses aux Etats-Unis.

Le changement climatique pose aussi un nouveau problème pour le capitalisme. Doit-on s’éloigner du capitalisme?

Le capitalisme non contrôlé va détruire le monde. Je pense qu’il faut sauver le capitalisme de lui-même. Le climat est la raison principale pour laquelle le capitalisme doit être régulé. Et si l’on parvient à canaliser le pouvoir des marchés, on obtiendra alors l’innovation nécessaire pour les énergies renouvelables et les infrastructures.

Peuple, pouvoir et profits: le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale, Joseph Stiglitz, Ed. Les Liens qui libèrent, 416 p., 24 €.

