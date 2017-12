Joyeux Noël: la monnaie et Jésus-Christ

La monnaie est une expression symbolique qui représente le rapport d'échange de biens et des services. Mais il y a plus: elle défie les lois de la physique puisqu’elle est à la fois un flux et un stock. La monnaie ne vaut rien en tant que telle. Elle représente la valeur sans l'intégrer. Elle n'est pas valeur mais sa propre reproduction. Elle n'est pas uniquement un stock car elle ne vit que par sa propre circulation.