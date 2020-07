Justification du motif de licenciement

Depuis la Convention collective du travail du 12 février 2014 conclue par le Conseil national du travail, plus connue sous la dénomination C.C.T. n° 109, un travailleur licencié peut demander à son employeur de lui communiquer les motifs de cette rupture des relations de travail .

En fonction de la réponse de l’employeur, ou de l’absence de réponse, le tribunal du travail est compétent pour qualifier éventuellement ce licenciement de "manifestement déraisonnable" . Si tel est le cas, il condamnera l’employeur à payer une indemnité qui se situera entre 3 et 17 semaines de rémunération.

Pour que ce licenciement soit ainsi qualifié, il doit concerner un travailleur engagé pour une durée indéterminée et se baser "sur des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service, et qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable".