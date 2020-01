Keynes et les taux d'intérêt aujourd'hui

Qu’est-ce qui détermine le taux d’intérêt pour Keynes, le plus grand économiste du XXIe siècle ?

John Maynard Keynes est sans conteste le plus grand économiste du XXe siècle. Son livre le plus connu est sa Théorie générale de l’emploi, des intérêts et de l’argent, parue en 1936. Curieusement, une véritable explication du taux d’intérêt est absente de son livre: il l’explique de multiples manières, souvent contradictoires. Quelques-uns des facteurs qu’il mentionne peuvent être additionnés mais certains s’excluent l’un l’autre.