L'AVC, un accident du travail?

Les enjeux peuvent être très importants et le travailleur doit pouvoir compter sur "l’assurance-loi" prévue par la législation sociale s’il s’avère qu’il a été victime d’un accident du travail.

Modification d’un programme

Un employé des ressources humaines, chargé notamment de la préparation des rémunérations mensuelles, s’était vu chargé d’améliorer le programme utilisé pour effectuer les paiements. De caractère naturellement nerveux, ce travailleur vit son stress augmenter à l’approche de la date pour laquelle le nouveau programme devait être prêt. Le jour dit, il fut retrouvé inanimé dans les toilettes de l’entreprise et il s’avéra qu’il avait été victime d’un AVC, à la suite duquel il fut déclaré définitivement inapte à travailler .

La compagnie d’assurances refusa de considérer qu’il s’agissait d’ un accident du travail . Une procédure fut introduite et le tribunal désigna un expert. La compagnie interjeta appel.

Définitions

La loi prévoit qu’un accident "survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions et qui produit une lésion" est présumé être un accident du travail. Un événement soudain durant l’exécution du travail est requis.

Les cours et tribunaux ont affiné la portée de ces éléments. Ainsi, une tâche journalière habituelle voire un geste banal peuvent constituer un événement soudain. En outre, le caractère soudain ne s’identifie pas à une notion d’instantanéité. L’événement peut s’étaler sur une certaine durée.

Les résistances de l’assurance

L’assurance plaidait que le stress était une composante habituelle du travail de la victime et ne constituait dès lors pas un événement soudain. L’exposition régulière à des tensions importantes ne transformait pas non plus celles-ci en événement soudain.