L'Allemagne, à la hauteur des espérances de Keynes, enfin

Et ayant ainsi rappelé que le domaine d’exercice de la BCE est le monétaire, et lui seul, Karlsruhe offrait alors quelques exemples de dérapages flagrants: des cas où des pratiques prétendument purement monétaires cessent de pouvoir être distinguées de politiques dont les objectifs sont manifestement financiers ou économiques.

Ainsi, affirmait Karlsruhe, "avec son Programme d’achat dans le secteur public (PASP), la BCE affecte le secteur des banques commerciales en transférant de larges quantités d’obligations gouvernementales à haut risque au bilan de l’Eurosystème, ce qui améliore significativement la situation économique des banques concernées et renforce leur notation. Les effets de politique économique du PASP incluent en sus leur impact sur pratiquement tous les citoyens, qui sont affectés au moins indirectement, entre autres en tant qu’actionnaires, locataires, propriétaires immobiliers, épargnants ou détenteurs de polices d’assurance. Par exemple, des pertes considérables sont essuyées par l’épargne. De plus, en faisant baisser les taux d’intérêt, le PASP permet à des sociétés sans avenir économique de se maintenir sur le marché".

Karlsruhe a crevé l’abcès

Ce que Weidmann avait affirmé de manière un peu allusive, la Cour constitutionnelle allemande l’avait donc couché sur le papier le 5 mai en termes sans ambiguïté. À la BCE de s’occuper de politique monétaire, selon son mandat, et aux gouvernements de prendre leurs responsabilités dans le domaine de leur propre compétence: les politiques financière et économique.

On entendit des clameurs dans l’entourage de Macron et Merkel, initiateurs d’un plan de relance à 500 milliards le 12 mai, qu’il n’y avait pas eu coordination entre Karlsruhe et eux, ce qui confirmait que la coïncidence dans le temps des deux annonces pouvait être jugée troublante et que le jugement et l’initiative commune ressemblaient à s’y méprendre aux deux étapes successives d’un même plan.