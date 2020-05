L'Etat-nation européen n'est plus à la hauteur de ses ambitions

Pour que l’Union soit réellement à la hauteur des défis contemporains, il faudrait la doter d’un pouvoir exécutif disposant d’une capacité d’excéder, si nécessaire, la compétence négociée en amont par les États membres. En d’autres termes, il faudrait lui conférer une souveraineté propre, laquelle doit forcément passer par un renforcement de sa légitimité démocratique.

À chaque nouvelle crise internationale, le même refrain résonne dans les capitales du Vieux continent: "Mais où est donc l’Union européenne (UE)?", "Que fait-elle?", se demandent ceux qui, pendant des années, ont veillé à freiner toute forme d’intégration, souvent avec succès. Ils s’indignent, vitupèrent contre "l’Europe" en général et appellent à un retour des États-nations, comme s’ils avaient disparu, en espérant récolter les fruits électoraux de leur démagogie.

Federico Santopinto Analyste GRIP

Cette Union qui manque si cruellement à ceux qui veulent la détruire demeure pourtant là où ils l’ont laissée: entre les mains des pays membres qui la composent. Ce sont eux qui détiennent les clés de son fonctionnement. Les pouvoirs dont elle dispose sont ceux que les capitales nationales ont bien voulu lui accorder. Or, face aux situations d’urgence et aux crises, qu’elles soient sanitaires, sécuritaires, économiques ou politiques, ces pouvoirs sont limités.

Nature normative

La raison tient à ce qu’il est convenu d’appeler "la nature normative" de l’UE. L’action de l’Union repose sur les traités et le droit, c’est-à-dire sur des règles qui sont le fruit de compromis difficiles à l’issue de longues négociations entre États membres. L’Union ne dispose pas de ce que les constitutionnalistes appellent la "compétence de la compétence". Dès lors, si ses marges de manœuvre ne sont pas insignifiantes, elles demeurent néanmoins confinées dans un rayon d’action circonscrit de manière plutôt rigide. Le problème est qu’une crise systémique correspond, par définition, à un imprévu face auquel les normes en vigueur, et les compétences qui en découlent, ne sont plus pertinentes. Généralement, lorsqu’elle doit y faire face l’Union se retrouve ainsi bégayante et mal outillée, car son rayon d’action sera forcément inadapté.

Le pouvoir des États européens, pourtant, l’est encore moins. Individuellement, ces derniers ne disposent plus de la masse critique suffisante pour influencer le cours de l’histoire. S’ils sont juridiquement souverains, ils sont dans les faits inefficaces, et dans certains cas même impuissants. Tout le contraire de l’UE qui, elle, possède une masse critique considérable, mais demeure dépourvue de souveraineté propre. Pour qu’elle puisse répondre à la crise, l’Union devra donc attendre que les chefs d’État et de gouvernement prennent conscience des limites de leur pouvoir et se décident à entamer des négociations afin de définir de nouvelles normes et compétences à transférer à Bruxelles.

Lorsqu’elle entre dans cette phase de la gestion de la crise, la construction européenne normalement vacille dangereusement. Les États membres, en effet, sont dotés d’une vision qui ne dépasse pas les frontières électorales de leurs dirigeants. Aussi, les pourparlers qu’ils entreprennent afin d’adapter les compétences de l’UE à la nouvelle réalité internationale tendent à être le plus souvent acerbes et déchirants, chaque pays essayant de tirer la couverture à soi.

Sauver les meubles

Néanmoins, s’ils ne sont pas des visionnaires, les leaders européens demeurent des acteurs rationnels. Ils réussiront, bon gré mal gré, à sortir un compromis a minima de leur chapeau pour sauver les meubles de leur maison commune. C’est ainsi que l’Union pourra faire ce que les vingt-sept lui permettront de faire, en décidant à l’unanimité et en attendant la prochaine secousse systémique. Dans un tel contexte, la critiquer comme si elle était une entité individuelle et souveraine capable d’agir indépendamment de ses membres n’est rien d’autre qu’une démarche fallacieuse. Une démarche qui équivaut à s’en prendre à quelque chose qui n’existe pas et qui permet, par la même occasion, de justifier ce qui est bien réel, mais ne fonctionne pas: l’État-nation européen.

Pour que l’Union soit réellement à la hauteur des défis contemporains, il faudrait la doter d’un pouvoir exécutif disposant d’une capacité d’excéder, si nécessaire, la compétence négociée en amont par les États membres. En d’autres termes, il faudrait lui conférer une souveraineté propre, laquelle doit forcément passer par un renforcement de sa légitimité démocratique.

Cette option, que les plus impertinents qualifieraient de fédéraliste, est considérée comme une chimère par la plupart des observateurs. Pourtant, ce qui est irréaliste aujourd’hui est l’idée que l’UE puisse continuer éternellement à vivoter comme elle le fait actuellement. Sa manière de fonctionner face aux crises, telle que brièvement décrite dans cet article, n’est pas viable à long terme. À chaque nouvelle secousse systémique, les institutions européennes acquièrent de nouvelles compétences partielles et fragmentées, accumulées dans le désordre et la discorde, tout en se retrouvant parallèlement plus désunies et faibles politiquement de ce qu’elles ne l’étaient avant. Pendant combien de temps encore un tel patchwork pourra durer?