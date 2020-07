L'Europe a besoin d'une révolution dans le domaine des compétences et le moment est venu

Il est essentiel de combler le déficit de compétences et d’investir dans des stratégies ambitieuses de perfectionnement et de reconversion professionnels afin de garantir un niveau élevé de résilience et d’équité et, à terme, de stimuler une compétitivité durable dans l’ensemble de l’UE.

Le développement des compétences est un processus qui se poursuit tout au long de la vie. Les compétences, aptitudes et qualifications dont les citoyens ont besoin changent au fil du temps et doivent être développées en tenant compte de l'évolution du marché du travail. Or, avant même la pandémie, les données les plus récentes sur l'apprentissage, le perfectionnement et la reconversion professionnels dressaient un tableau bien sombre. Plus de 20 % des adultes en Europe ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture et en écriture, plus de 70 % des entreprises européennes déclarent que le manque de compétences constitue un frein à leur activité et une PME sur quatre en Europe affirme avoir beaucoup de mal à recruter du personnel qualifié.

Aujourd'hui, la pandémie de COVID-19 a amplifié les tendances en matière de compétences sur le marché du travail, accélérant à la fois la nécessité et les perspectives de changements. Le passage à une économie circulaire, numérisée, sobre en carbone et efficace dans l’utilisation des ressources devrait créer plus d'un million d’emplois d’ici à 2030. À elles seules, l’intelligence artificielle et la robotique devraient créer près de 60 millions d'emplois dans le monde au cours des cinq prochaines années. Dans l'intervalle, d'autres emplois pourraient se transformer, voire disparaître, et l'évolution démographique obligera l'Europe à tirer parti de tous ses talents et de toute la diversité qui la caractérise.

Nous vivons une période de transitions écologique et numérique, qui redéfinissent rapidement le mode de vie, de travail et d'interaction européen. La pandémie mondiale a notamment accéléré la transition numérique, faisant du télétravail et de l'apprentissage à distance une réalité soudaine pour des millions de travailleurs, sans parler de la difficulté toute particulière d'apprendre à nos parents à utiliser des applications de vidéoconférence.

Tout cela signifie qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Union européenne a besoin d'un changement radical dans le domaine des compétences.

La Commission européenne est convaincue que le meilleur moyen d’investir dans notre avenir consiste à investir dans les personnes. C’est précisément l’objet de la nouvelle stratégie en matière de compétences, que nous venons d’adopter. Articulée autour de 12 actions, cette stratégie vise à donner aux citoyens les moyens d’acquérir des compétences tout au long de leur vie, et à mobiliser des investissements en faveur des compétences dans toute l’Europe.

Nouveau pacte sur les compétences

Combler les déficits de compétences, favoriser l’accès des adultes à l’emploi et des jeunes à la formation et promouvoir l’esprit d’entreprise sera essentiel pour la relance de l’UE. L’un des aspects les plus difficiles dans une situation de récession est qu’en principe, on ne sait pas qui va perdre son emploi. Dans le cas présent, nous pouvons déjà constater que les personnes qui ont été mises en chômage technique ou qui ont perdu leur emploi pendant le confinement sont actuellement celles qui ont le plus besoin d’aide, soit pour retrouver un emploi similaire, soit pour entamer une toute nouvelle carrière. Notre nouveau pacte sur les compétences permettra de rassembler ceux qui peuvent investir dans les compétences, de centraliser les engagements en matière de formation et de diffuser les informations sur les compétences, que les services de l’emploi publics et privés pourront utiliser pour orienter les personnes vers les secteurs où nous savons qu’il y aura des pénuries de compétences et de plus en plus de perspectives d’emploi.

Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les écosystèmes industriels les plus touchés par la crise, tels que les secteurs de la santé, de la construction, de l’automobile, des transports et du tourisme. En alignant les investissements dans les compétences sur les besoins de l’économie, nous pouvons créer une situation gagnant-gagnant. Ainsi, la pandémie nous a rappelé à quel point nous dépendons des travailleurs du secteur de la santé. Les estimations prévoient plus de 830 000 emplois supplémentaires qui, associés aux besoins de remplacement, représentent 8 millions de vacances de postes dans le secteur de la santé au cours des 10 prochaines années. Il est essentiel de combler le déficit de compétences et d’investir dans des stratégies ambitieuses de perfectionnement et de reconversion professionnels afin de garantir un niveau élevé de résilience et d’équité et, à terme, de stimuler une compétitivité durable dans l’ensemble de l’UE.

Dans le cadre de sa nouvelle politique audacieuse en matière de compétences, la Commission a fixé des objectifs quantitatifs ambitieux pour les 5 prochaines années: 120 millions de personnes devraient participer à l’apprentissage chaque année et 70% de la population adulte devrait posséder au moins des compétences numériques de base.

Egalité d'accès

Parallèlement aux initiatives appelant à une action collective, nous proposons une stratégie claire pour faire en sorte que les compétences débouchent sur des emplois, en mettant en place des systèmes globaux et inclusifs d’éducation et de formation des adultes qui contribuent à actualiser les compétences d’un emploi à l’autre dans tous les États membres. Nous ferons également en sorte que les citoyens trouvent le temps et les moyens nécessaires pour y parvenir, en explorant des initiatives telles que les comptes individuels de formation. En outre, nous formulons une série de recommandations sur l’enseignement et la formation professionnels qui fixent des objectifs clés consistant à porter à au moins 82% le taux d’emploi des diplômés et à veiller à ce qu’au moins 60% des apprentis récemment diplômés bénéficient d’une formation en milieu professionnel.

Pour moi, il est également essentiel que tout ce que nous entreprenons dans le domaine des compétences soit compatible avec nos valeurs. Et pour l’Europe, cela signifie que personne ne doit être laissé de côté. Il s’agit de garantir à tous l’égalité d’accès à de nouvelles possibilités de perfectionnement professionnel, indépendamment du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, y compris pour les personnes issues de l’immigration. Et ce, quel que soit le territoire de l'Union européenne où les personnes vivent: grande ville, zone rurale ou zone isolée. Telle est l’approche européenne.