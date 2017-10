L'Europe centrale se rebelle face au diktat de Bruxelles

Après le triomphe de la droite en Autriche et en République tchèque, il est temps de tirer la sonnette d’alarme: l’arrogance des pays de l’Europe de l’Ouest mène à la destruction de l’Europe. Que ce soit sur l’immigration ou dans le domaine de l’écologie, les peuples d’Europe centrale qui ont connu la férule nazie puis communiste n’acceptent plus le diktat de Bruxelles et Strasbourg.