"L'Europe devrait émettre des obligations perpétuelles" (George Soros)

Par George Soros, fondateur et président de Open Society Foundations.

"L'UE fait face à une guerre unique contre un virus qui met en péril non seulement la vie des gens, mais également la survie même de l'Union."

L'exemple le plus connu est celui de la Grande-Bretagne, qui a utilisé des obligations consolidées (Consols) pour financer les guerres napoléoniennes et des obligations de guerre pour financer la Première Guerre mondiale. Ces obligations se négociaient à Londres jusqu'en 2015, année de leur rachat. Dans les années 1870, le Congrès américain a autorisé le Trésor à émettre des Consols pour consolider les obligations déjà existantes et ces obligations ont été émises au cours des années suivantes.