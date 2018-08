L'OCDE recherche le consensus sur le dossier des transactions financières intragroupe

De la controverse naturelle des prix de transfert

Quand finance rime avec défiance

Si toute transaction entre sociétés liées peut donner naissance à d’intenses débats, les transactions financières sont particulièrement mal perçues par les autorités fiscales en raison du caractère indubitablement fongible et mobile de l’argent, permettant parfois aux entreprises de concilier efficacité opérationnelle et efficacité fiscale.

Les éclaircissements apportés par l’OCDE – bien que non directement contraignants juridiquement parlant – viendront prochainement compléter l’arsenal dont dispose le fisc pour remettre en cause la déductibilité des intérêts. S’agissant uniquement de principes directeurs, ils offriront une nouvelle lecture des différents articles du code des impôts sur les revenus (en matière de prix de transfert).

Le rapport de l’OCDE

À titre d’exemple, si les principes proposés se voient confirmés, le contribuable devra s’assurer non seulement que le taux d’intérêt appliqué est de pleine concurrence à la lumière des conditions de la transaction (risque crédit de l’emprunteur, devise, etc.) mais devra, de surcroît, s’assurer que les autres conditions de l’emprunt reflètent le principe de pleine concurrence: un prêteur indépendant aurait-il accepté de prêter ce montant? Un emprunteur indépendant aurait-il été capable et aurait-il souhaité emprunter ce montant? Chacune des parties aurait-elle accepté des conditions similaires? Encore plus demain qu’aujourd’hui, chaque élément susceptible d’avoir une influence sur le taux de l’intérêt payé ou perçu devra ainsi être dûment documenté afin de limiter le risque de litige.