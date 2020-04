L'UE dispose des leviers pour jouer un rôle crucial dans cette crise

Arrêtons de prétendre que l’Union n’a pas un rôle important à jouer dans cette crise, qu’elle n’a qu’un rôle secondaire en matière de santé publique, ou qu’elle n’a pas la compétence de soulager le budget des Etats membres. Ces argumentations reposent essentiellement sur un article particulier des traités, ou une mesure en particulier.

On a souvent lu ces derniers temps que l’Union n’a qu’un rôle secondaire en matière de santé publique, ou qu’elle n’a pas la compétence de soulager le budget des États membres. Ces argumentations reposent essentiellement sur un article particulier des traités, ou une mesure en particulier. Or, elles sont essentiellement fausses.

Professeur à l’Université de Liège

Ancien représentant de la Belgique dans les négociations européennes

Ancien juge à la Cour de justice de l’Union européenne

En matière de santé, par exemple, l’art. 168 TFUE affirme bien que les États membres conservent la compétence de la santé publique. Toutefois, il existe dans les traités dix autres articles qui confèrent certains aspects, souvent essentiels, de la santé publique à l’Union. Cela va de la libre circulation des médecins, du personnel soignant, des patients, à l’autorisation, la commercialisation et la publicité des médicaments, aux standards des applications médicales (masques, tests, ventilateurs), en ce compris chaque fois la protection du consommateur. Cela couvre aussi la recherche, fondamentale pour les traitements et vaccins, et la propriété intellectuelle qui les couvre. L’Union a aussi un centre d’alerte pour les pandémies (remarquablement mal utilisé cette fois).

La remarque vaut aussi pour des aspects collatéraux, mais essentiels, de la santé publique, comme la libre circulation des personnes en temps de pandémie par exemple. Ou la collecte et l’utilisation des données numériques pour combattre sa progression. Ou la surveillance des fausses informations sur les réseaux sociaux.

Sur les mesures budgétaires, on cite souvent l’art. 125 TFUE qui affirme que l’Union ne prend pas en charge les budgets nationaux. Toutefois, cet article connaît déjà une exception. Par ailleurs, une série d’autres articles permettent des actions qui ont des conséquences plus ou moins directes sur les budgets nationaux. Dire qu’il existe une séparation radicale n’a dès lors pas de sens. Ceci a d’ailleurs permis aux institutions de prendre diverses mesures après la crise financière de 2008, et à la Cour de justice de valider les opérations de la BCE en 2015. En macroéconomie, il existe beaucoup de manières distinctes d’agir sur les budgets, comme en cuisine d’assaisonner les brocolis.

Peu compréhensibles et souvent contradictoires

Les dispositions citées semblent catégoriques. Toutefois, comme les textes constitutionnels belges, les traités européens ont été rédigés avec une difficulté grandissante (l’auteur a suivi toutes les révisions, en qualités diverses, depuis 1985). Pour atteindre un compromis, il a fallu effectuer beaucoup de concessions dans divers sens. Cela rend les traités peu compréhensibles, et souvent en partie contradictoires. Par conséquent, il est vital de les interpréter DANS LEUR ENSEMBLE. Seule cette technique permet d’aboutir à une conclusion correcte. Cela devient toutefois nettement plus compliqué, bien sûr, et moins accessible au public.

Pour prendre une autre illustration, l’art 4 TUE prévoit que la sécurité nationale demeure de la compétence exclusive de chaque État membre. Pourtant, dans les faits, c’est faux, car de nombreuses autres dispositions autorisent précisément l’Union à adopter diverses mesures dans ce domaine. Il convient donc d’articuler avec prudence toutes ces règles.

L’Union européenne possède une série de compétences relevantes. De plus, les institutions peuvent encore se fonder sur l’art. 196 TFUE, qui concerne la protection civile, et l’art. 222, qui concerne la solidarité en cas de désastre naturel ou humain. En réalité, les restrictions à son action procèdent plus de la règle de l’unanimité dans certains cas, et surtout de l’absence de volonté politique. Il importe de le souligner. D’une part, cela neutralise le discours selon lequel elle sert à peu de choses. D’autre part, cela permet aux citoyens de demander des comptes aux responsables politiques sur leur utilisation de ces compétences (et plus souvent, hélas, sur leur non-utilisation).