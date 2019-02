L'abus de droit en cas de violence disciplinaire

Une sanction disciplinaire peut-elle être contestée devant les juridictions du travail?

Par Patrice Bonbled

Consultant en droit social

Une sanction disciplinaire peut-elle être contestée devant les juridictions du travail? Doivent-elles se limiter à vérifier si les règles de procédure prévues par le règlement de travail ont été respectées? Telles sont les questions préalables auxquelles la Cour du travail a eu à répondre (*). En fonction de sa décision, il lui fallait aussi déterminer si l’attitude de l’employeur devait être qualifiée de fautive entraînant une sanction financière.

La compétence des juridictions sociales

L’employeur soutenait qu’un tribunal du travail ne pouvait annuler une sanction administrative. En effet, l’employé concerné n’avait pas usé de son droit de recours interne prévu par le règlement de travail et ne pouvait plus contester la sanction en justice. Il soulignait que le choix de la sanction disciplinaire relevait de son "pouvoir discrétionnaire". Le tribunal ne fut pas de cet avis et la Cour confirme cette position.

Tout travailleur sanctionné disciplinairement peut contester cette décision devant les juridictions du travail sur base non seulement du code judiciaire mais aussi de la Convention européenne des droits de l’homme, et il ne doit pas avoir épuisé au préalable les recours au sein de l’entreprise qui l’emploie. Ce contrôle de légalité permet aussi d’exercer un contrôle de proportionnalité entre la faute éventuelle et la sanction infligée. Voilà qui est clair. Reste à examiner les faits, la faute invoquée et la sanction.

Les faits qualifiés de fautifs

Ils concernent un éducateur spécialisé exerçant ses fonctions depuis 16 ans dans un institut scolaire accueillant des enfants et adolescents présentant un handicap mental ou des troubles du comportement. Il est appelé à l’aide par une collègue qui ne parvient pas à maîtriser un enfant refusant de lui obéir, l’insultant de manière grossière, et envoyant des coups de poing, des coups de pied, renversant son plateau tout en retournant une table au réfectoire, en présence des autres enfants faisant la file avec leurs plateaux de restauration.

L’enfant en crise a 12 ans. Mais sa taille est de… 1m75. Il est "très fort physiquement". L’éducateur tente de le protéger contre sa propre violence et de protéger les nombreuses autres personnes présentes. N’y parvenant pas, il tente d’immobiliser l’enfant en lui bloquant le bras même si celui-ci continue à se débattre.

Prévenus, les parents de l’enfant remettent à l’institut un certificat médical constatant une luxation des ligaments de l’épaule. L’éducateur est "mis à pied" sans rémunération pour une période de 8 jours. Il conteste cette sanction et réclame le paiement de sa rémunération, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.

La faute

La sanction notifiée reproche à l’éducateur d’avoir "maîtrisé violemment" l’enfant et fait état du diagnostic médical qui "montre la violence de vos actes" qualifiés d’intolérables. Outre le fait que le diagnostic n’est pas produit par l’institut, la Cour relève que rien ne permet d’établir que cette luxation est due au "comportement violent" de l’éducateur, l’enfant refusant d’être maîtrisé et continuant à vouloir se débattre, pouvant ainsi s’occasionner cette blessure. De plus, même s’il est normal de privilégier la préservation physique de l’enfant, une intervention "physique" de l’éducateur vise à préserver l’enfant devenu ingérable de blessures plus graves et à protéger les autres enfants présents.

La réaction de l’éducateur était appropriée à la situation confirmée par divers témoins. Patrice Bonbled

La réaction de l’éducateur était donc appropriée à la situation confirmée par divers témoins. Il a correctement exercé son métier d’éducateur. La sanction est annulée et l’institut est condamné à lui payer sa rémunération ainsi que les frais de justice.

Dommages et intérêts

La Cour constate que la directrice, absente au moment des faits, n’a pas pris suffisamment en compte le contexte particulier de l’incident et qu’elle a "fait fi" des rapports écrits établis par les témoins ainsi que des rapports antérieurs d’autres collègues suite à des incidents provoqués par le même enfant ayant causé des blessures.

Ce comportement est fautif et léger et semble avoir été adopté pour satisfaire les parents de l’enfant "nourrissant une rancœur manifeste" à l’égard de l’éducateur et exigeant qu’il soit sanctionné. L’institut (ou sa directrice) voulait garder l’enfant parmi ses élèves alors que la mère voulait le retirer de l’école.

D’autre part, la Cour s’offusque de devoir constater que l’institut, sans en apporter la preuve, a "noirci dans ses écrits de procédure, de manière éhontée et vexatoire l’éducateur pour les seuls besoins de sa défense", la position de l’école devenant "réellement indécente". Contrairement au jugement dont appel, le préjudice moral est reconnu (atteinte à l’honneur et à la réputation). L’éducateur a droit à une indemnisation de 2.500 euros, outre les intérêts. L’arrêt ne précise pas comment les relations de travail ont pu se poursuivre…