L'attribution d'avantages complémentaires est-elle discrétionnaire ou arbitraire?

Peut-on imaginer que, dans le cadre d’une relation contractuelle et, plus particulièrement, lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail, une des parties puisse se ménager un espace de liberté lui permettant de poser des actes sans que l’accord du cocontractant soit nécessaire?

Il n’est pas contestable qu’une partie ayant des obligations à l’égard de l’autre puisse décider "d’en faire plus" en attribuant unilatéralement un avantage complémentaire qu’elle n’était pas tenue d’accorder. Cela relève de sa discrétion, d’où le caractère discrétionnaire de la décision qui sera prise. Toutefois, cette liberté d’appréciation ne peut autoriser une conduite arbitraire qui touche à l’essence même du contrat et de la bonne foi avec lequel il doit être exécuté.

Un plan bonus évalué a posteriori

Dès l’instant où un pouvoir discrétionnaire est exercé de manière arbitraire, le juge peut revoir l’application du plan bonus et l’octroi des commissions.

L’explication était la suivante: suite à des évaluations postérieures et surtout non contradictoires, la direction avait estimé que le cadre n’avait droit qu’à 25% du bonus. Celui-ci n’accepta pas l’explication et la procédure fut introduite.