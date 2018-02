L'avenir, ce n'est pas plus d'Europe mais davantage de Villes-Etats

Les villes deviendront les pierres angulaires d’un nouvel ordre mondial. Les entités décentralisées sont à la fois plus solides et plus flexibles.

Par Geert Noels, Econopolis

Nous vivons à une époque marquée par le gigantisme. Tout doit apparemment grandir en permanence: les entreprises, les autorités publiques et les solutions aux problèmes du passé. Je crois au contraire que la décentralisation peut nous offrir un avenir plus radieux et plus stable. Au lieu de plus d’Europe, je suis convaincu que nous devons opter pour plus de Villes-Etats.

"Plus d’Europe". C’est la réponse que nous entendons lorsqu’un nouveau défi se présente à nous, et comme solution à tous les problèmes non résolus. On appelle également à davantage de "mondialisation", de "grandes banques", de "croissance", de "plus grands clubs", de "plus grandes compétitions", etc. La liste est infinie. Tout le monde semble convaincu que la solution aux problèmes du passé et aux défis du futur viendra du gigantisme. Mais on peut remettre en question cette pensée unique qui considère qu’il n’y a pas d’autre chemin possible.

Histoire

Les entités décentralisées sont à la fois plus solides et plus flexibles. L’histoire montre que notre société a toujours cherché un ancrage local, à côté d’une certaine ouverture au reste du monde. C’est ce qui rend le concept de "Villes" et de "Villes-Etats" très intéressant.

Ces idées ne sont pas neuves. Dans l’Antiquité également, nos ancêtres combinaient de grands ensembles avec des entités locales solides.

Dans son livre "The Geography of Genius", l’auteur Eric Weiner nous fait voyager dans des villes qui ont joué un rôle important dans l’histoire. Les villes ont été à travers les siècles de véritables aimants pour les talents. Ce fut le cas dans l’antique Athènes, à Rome, et plus tard à Florence et à Vienne, et aujourd’hui à San Francisco.

Weiner définit cinq facteurs qui rendent les villes attractives pour les talents, et de ce fait, pour le développement économique et la prospérité: ouverture, audace, diversité, connaissances et activités financières. Le cœur de sa vision: "la clé du développement de l’intelligence est l’ouverture à l’innovation et aux étrangers. Ces aimants attirent des talents du monde entier."

Si nous plongeons dans notre propre histoire, cela se vérifie encore davantage. Dans le passé, notre région a réussi à attirer les meilleurs talents du monde. Au XVIe siècle, la ville d’Anvers est devenue un centre mondial avec ses propres talents, comme la famille Bernouilli, Abraham Ortelius (producteur de cartes), Jacob Jordaens ou Anthony Van Dijck. Mais la liste des talents étrangers est encore plus longue: Thomas Gresham, Anthony More, Christoffel Plantijn, Pieter Breughel, Simon Stevin et même Pieter Paul Rubens. Durant cette période, Anvers était tellement riche qu’elle rapportait à la Couronne espagnole sept fois plus que ses colonies américaines. Toutes les villes se développent grâce aux talents étrangers, bien plus qu’en formant leurs propres talents.

Vue en plein écran ©MEDIAFIN

Bonne gouvernance

Je rejoins le scientifique indo-américain Parag Khanna quand il dit que le XXIe siècle ne sera pas dominé par la Chine ou les Etats-Unis, mais par des villes.

La raison, c’est que les villes deviennent des îles de bonne gouvernance dans un monde qui en manque singulièrement. La gestion de grandes entités (les Etats-Unis, l’Union Européenne) devient problématique pour de nombreuses raisons: corruption, manque de leadership éclairé, perte de contact avec les citoyens, etc. Résultat: les villes deviendront les pierres angulaires d’un nouvel ordre mondial.

La carte ci-jointe présente les réseaux urbains dans l’Europe d’aujourd’hui. Vous remarquerez plusieurs hubs urbains comptant des millions d’habitants, à côté d’une chaîne de plus petites entités. Les clusters verts se développent, les oranges sont en déclin. Il est remarquable que dans le nord, on trouve davantage de pôles urbains en développement, alors qu’ils déclinent dans le sud. Il faut également souligner que le phénomène d’expansion n’est pas corrélé par exemple, à l’appartenance de ces pôles à l’Union Européenne.

Au niveau national également, les villes obtiennent de bien meilleurs résultats que les entités nationales. Un bourgmestre réussit plus facilement à définir une politique, et ce, pour plusieurs raisons: le leadership d’un bourgmestre est plus fort, ce qui lui permet de tracer une ligne directrice plus claire. Avec l’homogénéité des compétences du bourgmestre et des échevins, il y a également moins de sabotage et les décisions sont prises plus rapidement. Enfin, la relation avec les citoyens est plus forte, ce qui permet de raccourcir les "feedback loops", et la politique peut plus rapidement répondre aux nouveaux besoins et problèmes des citoyens.

Mais toutes les villes ne sont pas prospères. C’est rarement le résultat d’un seul facteur. Une ville ne réussit réellement que si elle excelle dans différents domaines: culture, économie, enseignement, mobilité et loisirs.

Si une ville se concentre trop sur un domaine, elle s’affaiblit sur les autres terrains et non contente de perdre son statut d’aimant, elle devient un repoussoir. Bruxelles en est un bel exemple avec de sérieuses lacunes en termes de mobilité et de développement économique, malgré son attractivité par exemple au niveau culturel.

Concurrence positive

La concurrence entre les villes est cependant positive pour tous. L’émulation entre les villes italiennes augmente la créativité et la prospérité. En Suisse, la cohésion est très forte, malgré la concurrence féroce que se livrent par exemple Genève, Zurich et Bâle. Il est également frappant que ce sont des villes, et non pas les pays, qui se font concurrence lorsqu’il s’agit d’attirer les talents: Berlin, Amsterdam et Londres s’affrontent pour attirer les fintech et les start-ups.

L’Europe doit puiser dans la grande diversité entre les villes pour renforcer sa position sur l’échiquier économique mondial. La combinaison d’une histoire riche et de visions d’avenir différentes de nos villes européennes, leur donne une énorme attractivité dans un monde qui croit de plus en plus que l’avenir sera morose.