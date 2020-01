L'avenir de l'automobile n'est pas celui de l'industrie automobile...

Les constructeurs automobiles ne profiteront que de façon très restreinte de l’évolution fonctionnelle de l’automobile. La compétence numérique va en effet remplacer la compétence de production et les performances des ingénieurs

Commençons par la bonne nouvelle: l’automobile n’est pas morte. Elle a juste un peu vieilli et suit actuellement une cure de jouvence . L’automobile du futur roulera sans rejeter d’émissions polluantes. L’intelligence artificielle assistera tout d’abord le conducteur pour ensuite permettre une conduite autonome. Elle deviendra en définitive un gigantesque fournisseur de données en réseau, soutenant tout un écosystème de services.

La mauvaise nouvelle, c’est que les constructeurs automobiles profiteront peu de l’évolution fonctionnelle de l’automobile. La compétence numérique va en effet remplacer la compétence de production et les performances des ingénieurs. Et cette compétence numérique, on ne la trouve généralement pas chez les constructeurs automobiles bien établis, mais plutôt chez les fournisseurs de plateformes numériques ou les grandes sociétés de conception de logiciels.