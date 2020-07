L'avenir de la clause de préavis

À cette époque, si l’employé dit "supérieur" gagnait moins de 32.254 euros bruts par an (au 31/12/2013), il devait se contenter d’un préavis de 3 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté. Si sa rémunération était plus importante, son préavis était majoré en fonction de l’importance de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération. Il pouvait être convenu entre les parties au plus tôt au moment du "congé" ou être fixé par les juridictions sociales.