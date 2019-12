L'avion n'a jamais été aussi sûr, mais l'assurer n'a jamais été aussi cher

Le risque de décéder dans un accident d’avion est plus faible que celle de mourir d’une morsure de chien ou d’un tir accidentel d’une arme à feu, explique Allianz dans un rapport à ce sujet. Et pourtant, il ne fait pas bon exercer le métier d’assureur dans ce secteur. Depuis plusieurs années, la valeur des sinistres dépasse les primes versées.

La médiatisation des déboires du Boeing 737 MAX, qui a connu son épilogue (temporaire) avec la démission du CEO et la suspension de sa production, ne saurait cacher le fait que voler n’a jamais été aussi sûr. Entre 1959 et 2017, on a déploré 29.298 décès résultant d’un accident d’avion, mais le nombre de victimes entre 2008 à 2017 n’a été "que" de 2.199 (dans 37 accidents), soit moins de 8% du total depuis la fin des années 1950. En 2017, pour la première fois, aucun accident mortel n’a même eu lieu.

Et pourtant, il ne fait pas bon exercer le métier d’assureur dans ce secteur. Depuis plusieurs années, la valeur des sinistres dépasse les primes versées. Et l’affaire Boeing ne va pas forcément noircir le trait, car les compagnies aériennes ne couvrent pas souvent l’immobilisation de leurs avions.

Améliorations tous azimuts

Pourtant, on ne compte plus les améliorations de la navigation aérienne: commande de vol électrique, instrumentation, conception qui permet à l’avion de rester en configuration sûre en cas de problème (fail-safe design). Jamais les pilotes n’ont eu autant d’outils d’assistance au bout de leurs doigts. On a même commencé à utiliser les sciences comportementales pointues pour mieux comprendre les facteurs de risque liés aux pilotes. On a ainsi constaté qu’un pilote fatigué qui atterrit à 5 h du matin équivaudrait à avoir un taux d’alcool de 0,08%. Ensuite, tous les accidents ne sont pas rapportés: sur 1 accident qui fait la une, il y en a 10 à 20 dont on ne parle pas.

Allianz a analysé 50.000 demandes de couverture à la suite d’un sinistre pour une valeur, sur les 5 dernières années, de 14,8 milliards de dollars. C’est la valeur des dommages qui augmente fortement. L’extrême sophistication des avions l’explique en partie: les moteurs sont ultrafiables (un moteur ne tombera plus en panne en vol), mais aussi ultracomplexes (à réparer). Les avions sont faits de matériaux composites plus légers et très résistants, mais difficiles à réparer… quand les fabricants le veulent bien! Ils imposent souvent le remplacement de la structure endommagée, car les protocoles de réparation et d’inspection sont devenus trop lourds. Seuls les dommages très mineurs sont simples à réparer. Qui plus est, lorsqu’il faut réparer un avion, son temps d’immobilisation est de plusieurs mois pour la moindre peccadille tant il est délicat de trouver la solution technique à chaque dommage. Ce temps d’inactivité peut aussi être couvert par une police d’assurance.

La réglementation et les normes de certification se sont durcies, ce dont il faut se réjouir, mais ces exigences accrues ont leur revers. Elles aggravent notamment le déficit en pilotes expérimentés affichant un nombre d’heures de vol suffisant. La demande en nouveaux pilotes est estimée à 800.000 dans les 20 prochaines années pour tenir compte du boom aérien. Pour y répondre, la formation des pilotes pourrait être moins stricte. Déjà à l’heure actuelle, des équipages moins expérimentés sont employés par des compagnies alors que le nombre d’heures de vol minimum n’est pas atteint.

Un milliard de dollars de dommages par avion

Par ailleurs, les demandes de dommages et intérêts par passager augmentent: avec moins d’accidents à se mettre sous la dent, les avocats semblent vouloir le compenser en réclamant des millions de dollars par passager. Ainsi, relève Allianz, la perte d’un avion peut représenter 1 milliard de dollars de dommages à payer. Les assureurs voient aussi un nombre grandissant de collisions avec des objets étrangers. Les coûts de réparation des avions heurtant des animaux (oiseaux) se sont élevés à 330 millions de dollars sur les 5 dernières années aux États-Unis (en moyenne, 360.000 dollars, avec un pic à 16 millions).

Il y a aussi les risques de manipulation relatifs au carburant: chaque avion contient un cocktail spécifique de kérosène et d’additifs. Les erreurs humaines sur le tarmac deviennent fréquentes. Pour les réparer, il faut parfois remplacer tout le système d’alimentation en carburant.

Le Boeing 737 MAX a mis en évidence un autre risque qui pèse sur les assurances: l’excès de confiance dans les systèmes automatiques. Les pilotes doivent continuer à être entraînés avec et sans aide de tels systèmes sous peine d’accidents graves. Les turbulences sont également un facteur d’augmentation des coûts des assurances, à plusieurs niveaux: les plus graves endommagent les avions qu’il faut donc réparer, mais les changements d’altitude, la consommation de kérosène pour les éviter, les modifications d’itinéraire génèrent également des surcoûts estimés à 100 millions de dollars par an pour l’aviation américaine. Et le changement climatique ne va rien arranger.

La montée en puissance des drones mène aussi à une montée des périls. Cela ne vise pas seulement les engins envoyés par des amateurs inconscients près des aéroports, mais aussi ceux utilisés par le personnel de ces derniers pour des services utiles (inspection…). Aux États-Unis, le nombre de rapports de sûreté impliquant un drone est passé de 0 en 2014 à 250 en 2017.

S’il y a très peu d’accidents en vol, les accidents au sol se multiplient: collisions entre avions et véhicule de maintenance ou plateformes. La congestion des aéroports en est la cause. Les marges de manœuvre et les espaces de sécurité sont de plus en plus réduits.

Parmi tous ces dangers, le risque cyber n’en est finalement qu’un de plus: les opérations au sol, les aéroports ou les compagnies aériennes sont à la merci du moindre incident informatique dans les réservations parce que l’émission des billets et les opérations de vol en dépendent. Sans parler des fuites de données qui sont toujours très médiatisées.

L’extrême fiabilité a donc un coût inattendu, celui de couvrir la sûreté à la conception et la sophistication qui en résulte. Avec la voiture connectée, les smart cities ou les smart grids et toutes les infrastructures critiques qu’on numérise, on peut craindre des évolutions similaires pour les assurer.

Mais toutes les formes de fiabilité ne passent pas forcément par la sophistication: la robustesse en est une autre forme.

Pour en savoir plus: Aviation Risks 2020, safety and the state of the nation, Allianz and Embry-riddle University, novembre 2019