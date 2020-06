L'empereur, l'électeur et le juge

La responsabilité politique, apanage du processus électoral ne suffit pas. L’administration doit aussi répondre de ses actes devant le Juge

Les tensions géopolitiques et un regain de protectionnisme conduisent l’État à prendre un rôle de plus en plus actif dans l’économie. L’appel lancé par la Commission européenne aux États membres afin qu’ils contrôlent de manière accrue les investissements étrangers et restreignent éventuellement l’utilisation d’équipement chinois pour le déploiement de la 5G (qui est essentielle au développement de l’économie digitale) illustre bien cette tendance. De plus, la pandémie liée au Covid-19 accentue encore ce phénomène en y ajoutant la perspective d’une crise économique qui appellera nécessairement des interventions étatiques (comme en témoignent les discussions sur le sauvetage de Brussels Airlines).

Alexandre Verheyden et Yvan Desmedt Associés au sein du cabinet Jones Day

Aussi louables que sont les intentions de l’État, l’Histoire enseigne que celles-ci peuvent reposer sur une certaine perception de l’intérêt général à un moment donné, qui ne correspond pas nécessairement aux points de vue par ailleurs légitimes de toutes les parties prenantes. Tant la décision d’intervention étatique que son exécution peut aussi être basée sur des faits erronés. La fable des nouveaux habits de l’empereur nous l’enseigne dès le plus jeune âge. Il est dès lors indispensable que toute personne visée par une telle intervention dispose d’un droit de recours effectif à l’encontre de l’État lorsqu’elle s’estime lésée. Le contexte actuel brossé ci-dessus montre toute l’importance de ce droit.

La question d’un contrôle juridictionnel efficace n’est pas neuve. Souvenons-nous qu’au début du XXe siècle, il était encore juridiquement impossible d’engager la responsabilité de la puissance publique. Depuis, l’État et les collectivités publiques en général sont soumis au contrôle juridictionnel des cours et tribunaux, de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d’État. Certaines instances spécialisées telles que la Cour des marchés ont même vu le jour au sein de la Cour d’appel de Bruxelles, comme juridiction d’appel pour toute une série de contentieux de régulation économique (droit de la concurrence, télécommunications, services postaux, gaz, électricité et marchés financiers).

Équilibre institutionnel

Ces juges jouent un rôle important dans l’équilibre institutionnel. Un contrôle effectif de toute réglementation économique doit être possible, même si certains litiges peuvent paraître complexes. Le récent arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle allemande remettant en cause la proportionnalité du programme d’achat de dettes de la Banque Centrale Européenne (BCE) envoie, à cet égard, un signal positif. Les Européens convaincus ont pu s’étonner de ce qu’une juridiction nationale remette en question une décision de la Banque Centrale Européenne, mais personne ne pourra contester la légitimité d’un contrôle juridictionnel.

Le fait pour l’autorité publique de prévoir un droit de recours contre ses propres décisions représente un premier pas dans le processus d’acceptation d’un contrôle sur son pouvoir de régulation. Il n’en est toutefois que le point de départ, puisque tout dépendra de la manière dont les juges choisiront d’exercer leur office. L’efficacité du contrôle juridictionnel dépend in fine du juge et de sa volonté d’exercer sa mission dans la plénitude de ses pouvoirs. La partie n’est pas gagnée, eu égard au formalisme de certaines de nos juridictions et notamment de la Cour des marchés dont on constate au cours des dernières années une certaine réticence à se saisir du fond des dossiers.