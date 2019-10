L'entrepreneur, ce héros?

Dans toutes les écoles de commerce, la figure de l’entrepreneur à succès est devenue l’idéal à atteindre. Personne ne résiste à son charisme, pas même les politiques qui souhaitent tous voir naître plus d’Elon Musk et de Jack Ma.

Déjà en 2013, la Commission européenne affirmait dans son plan d’action "Entrepreneuriat 2020" que " l’Europe a besoin d’un plus grand nombre d’entrepreneurs ". Cette approche s’est aujourd’hui généralisée à tous les États membres dont la Belgique, comme en témoignent les notes de politique générale des nouveaux gouvernements flamands et wallons.

Entrepreneur en T-shirt

L’entrepreneuriat permet à notre économie capitaliste de s’auto-renouveler et de ne pas péricliter. Paradoxalement, ce sont donc les entrepreneurs, agents du changement et de l’innovation, qui permettent de renforcer la stabilité de nos sociétés.

Certains paradigmes tels que l’entrepreneuriat social permettent à l’entrepreneur de renforcer son image en associant son activité à un impact sociétal positif. De plus, l’émergence de l’économie collaborative et l’omniprésence médiatique des success-stories relatives aux start-ups se sont traduites par la promotion d’entrepreneurs positifs, en T-shirts, décontractés, accessibles, branchés, à la tête d’entreprises valorisées à plusieurs milliards.

Capital personnel

En revanche, pour l’économiste américano-canadien John Kenneth Galbraith , l’entrepreneur est motivé avant tout par la compétition et l’instinct profond de la possession de richesses, avec pour objectif final la puissance sociale via la puissance financière. Il se limiterait à être un capitaliste actif qui joue de son charisme pour accroître son pouvoir.

La meilleure illustration en est celle de l’entrepreneur carolo Albert Frère , à qui de nombreux observateurs reprochent souvent de n’avoir rien construit hormis sa fortune personnelle. Ce dernier avait en effet pour stratégie de gonfler au maximum la valorisation de ses participations financières pour ensuite les revendre au meilleur prix. L’idée plus aventureuse et plus industrielle de favoriser le développement à plus long terme des activités des entreprises où il était actionnaire n’était pas à l’ordre jour, avec en partie pour conséquence la disparition de plusieurs fleurons de l’économie belge tels que Petrofina.

Etat vs. Entrepreneuriat?

Il convient également de souligner que les entrepreneurs n’apparaissent pas ex nihilo. Il est temps de mettre fin au mythe de l’entrepreneur dont le succès n’est dû qu’à lui-même et où le rôle de l’État ne consiste qu’à lui mettre des bâtons dans les roues, notamment via la fiscalité et les réglementations. Si les entreprises peuvent créer de l’emploi, c’est principalement grâce aux infrastructures et au cadre institutionnel offerts par l’État.